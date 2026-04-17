Русия заплашва Европа с удари
заради украинските дронове

17 Апр. 2026
В списъка на руското МО са и две турски фирми-производители на дронове. Освен тях са изредени британски, германски, италиански, чешки, полски, израелски, испански, балтийски
Секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу обвини балтийските страни и Финландия, че през тяхното въздушно пространство все по-често прелитат украински дронове за удари на Русия. Той заяви, че това дава право на Русия да прилага член от Устава на ООН за правото на самоотбрана. Тоест – за нанасяне на удари на тези страни от НАТО.

Шойгу посочи, че може да има две причини дроновете да навлизат на територията на РФ - или западните средства за ПВО „действат крайно неефективно“, или тези държави съзнателно предоставят своето въздушно пространство, „тоест са открити съучастници в агресията срещу Русия“.

Украйна и балтийските страни вече отрекоха използването на територията на страни от НАТО за атаки срещу РФ.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев заплаши с удари редица европейски държави, както и Турция и Израел, заради доставките на дронове за Украйна. Подобно изявление публикува и руското Министерство на отбраната, в което бяха публикувани адресите на двайсет фирми, които произвеждат дронове. 

Медведев нарече „потенциални цели“ за удари на Русия европейски заводи, които доставят дронове на Украйна. Той призова „да се възприеме буквално“ изявлението на руското Министерство на отбраната, в което то обвинява Европа в „рязка ескалация на военно-политическата обстановка“ заради предполагаеми намерения да увеличи производството на дронове и да ги доставя на Украйна.

„Това е списък с потенциални цели за руските въоръжени сили. Кога ударите ще станат реалност, зависи от това какво ще се случи по-нататък. Спете спокойно, европейски партньори!“, написа Медведев в X.

