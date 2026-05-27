Русия започна енергиен шантаж срещу Армения

EPA/BGNES Миналата седмица в Ереван държавният секретар на САЩ Марко Рубио и арменският външен министър Арарат Мирзоян подписаха споразумение за стратегическо партньорство.

Русия действа по познатите си методи: започна енергиен шантаж срещу Армения заради сближаването ѝ с ЕС.

Министерството на енергетиката на Русия е заплашило Ереван с временно спиране или прекратяване на споразумението за безмитни доставки на газ, нефтопродукти и диаманти, ако Армения продължи курса си към сближаване с Европейския съюз.

В момента Армения е почти изцяло зависима от руския газ, а преференциалната цена за Ереван е 177 долара за хиляда кубически метра. В Кремъл вече са предупредили, че при излизане от Евразийски икономически съюз цената ще стане пазарна.

Повод за натиска е завоят на Армения към Запада. През 2025 г. Ереван прие закон за стартиране на процес по евроинтеграция, а през 2026 г. засили контактите си с ЕС и САЩ. Освен това Армения и САЩ подписаха споразумение за стратегическо партньорство.

Тоест схемата е стара: веднага щом някоя съседна държава се опита да излезе изпод руски контрол, Москва прибягва до енергиен шантаж.