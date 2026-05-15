80-годишна руска правозащитничка се самоуби

80-годишната правозащитничка и дисидентка Нина Литвинова е сложила край на живота си. Това съобщи журналистката Маша Слоним, братовчедка на Литвинова, като публикува във Facebook откъс от предсмъртното ѝ писмо. В него правозащитничката свързва решението си с войната в Украйна и преследването на политически затворници в Русия.

„Откакто Путин нападна Украйна и убива невинни хора, а при нас безкрайно вкарват в затворите хиляди хора, които се мъчат и загиват там заради това, че, както и аз, са против войната и против убийствата“, се казва в публикувания откъс.

Също така в писмото Литвинова пише за осъдените в Русия режисьорка Евгения Беркович, драматурга Светлана Петрийчук и бившата топмениджърка Карина Цуркан. „Опитвах се да им помогна, но силите ми свършиха и ден, и нощ се измъчвам от безсилие“, е написала Литвинова. Братовчедка й заключава: Уби я Путин!

Нина Литвинова е внучка на бившия народен комисар по външните работи на СССР Максим Литвинов. Тя е била учен зоолог и специалист по морска биология.