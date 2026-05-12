Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гърция започва ограничаване на броя на туристите

Министрите на туризма и околната среда обявиха плана си за историческа реформа след 38 млн.посетители за година

Днес, 13:09
БГНЕС

Гръцкото правителство представи програма, насочена към ограничаване на масовия туризъм в популярни дестинации, след като гръцката централна банка отчете близо 38 милиона посетители през миналата година, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Министърът на туризма Олга Кефалояни заяви на пресконференция, че целта е създаването на по-устойчив модел на туризъм с по-малко въздействие върху околната среда, плажовете и инфраструктурата. Министърът на околната среда Ставрос Папаставру определи програмата като „историческа реформа“.

Регионите ще бъдат разделени според степента на въздействие на туризма, като за популярни ваканционни острови като Родос, Кос, Санторини и Миконос ще важат по-строги условия за строителство.

На новите хотели в най-засегнатите островни райони ще бъде разрешено да разполагат с максимум 100 легла.

До мярката се стига, след като централната банка отчете рекорден брой туристи, посетили Гърция през миналата година. Санторини и Миконос се смятат за пренаселени през активния туристически сезон, а местните жители от години посочват задръстванията, недостига на вода, нарастващите наеми и претоварената инфраструктура като основни проблеми.

Строителните регулации ще бъдат затегнати, като нови хотели извън официално определените строителни зони ще бъдат разрешавани само върху големи имоти. В зависимост от региона те ще трябва да бъдат с площ между най-малко 8 и 16 хектара.

Целта е да се предотврати по-нататъшното хаотично застрояване на природния ландшафт.

Крайбрежните зони ще бъдат по-добре защитени, като няма да се допуска строителство на по-малко от 25 метра от морето. Изключения ще бъдат позволени за пътища за достъп и евакуация.

Съответната министерска заповед се очаква да влезе в сила в края на юни.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гърция, туризъм

Още новини по темата

Гърци готвят блокада с трактори на пункт "Кулата"

10 Май 2026

Тръмп ще посети Гърция тази година
05 Май 2026

Румънци напират да работят в морските ни хотели това лято
02 Май 2026

Гръцки екипи са на българо-турската граница при Капитан Андреево
30 Апр. 2026

Гърция отложи новите аптечки за коли за началото на 2027 г.
27 Апр. 2026

Гърция не е подходяща за туризъм на почивния 1 май заради стачка
27 Апр. 2026

Кожухарството в Гърция разцъфтява заради модата и Китай
27 Апр. 2026

Гърция удари цигарен канал за €1 млрд., ръководен от "Президента" и "Путин"
21 Апр. 2026

Организираните екскурзии и почивки сериозно ще поскъпнат
16 Апр. 2026

При провалена почивка ще се дават ваучери вместо пари
11 Апр. 2026

Гърция въвежда наркотестове за шофьори и нови изисквания за аптечките
08 Апр. 2026

Несебър бие София по туристи
08 Апр. 2026

Наводнения и гръмотевични бури удариха Гърция
03 Апр. 2026

Кьовеши поиска имунитета на 11 гръцки депутати
01 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса