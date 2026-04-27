Кожухарството в Гърция разцъфтява заради модата и Китай

Красивият Костур развива от само себе си туризъм, но разчита и на индустрия като кожухарството.

Кожухарската индустрия в гръцката Западна Македония преживява подем след години на упадък, разказва БГНЕС в репортаж, позовавайки се на изданието „Катимерини". „Справяме се много добре", казва Акис Цукас, президент на Асоциацията на кожухарите в Костур. Той посочва два фактора за обрата: отварянето на китайския пазар и завръщането на естествените кожи в модата. „Актьори и певци носят естествена кожа, модните къщи търсят кожи, целият свят иска кожи", казва той.

От 2014 г. насам секторът е преживявал постепенен спад. Най-тежкият удар е дошъл с войната в Украйна през 2022 г., когато е забранен износът към Русия - пазар, поглъщащ 90 % от производството. Индустрията е оцеляла благодарение на субсидии.

Паралелно с подема в производството, Европейската комисия (EК) е призвана да отговори на искането на Европейската гражданска инициатива „Fur Free Europe" ("Европа без кожи"), събрала над 1,5 млн. подписа за обща забрана на отглеждането и убиването на животни за кожи. Инициативата твърди, че условията във фермите за кожи са ужасни.

За Западна Македония кожухарството е ключов работодател - около 4 000 служители, 600 производствени компании, 70 ферми и 100 търговски предприятия. „През 2019 г., която беше последната ни най-добра година, износът достигна почти 150 млн. евро", казва Цукас, заявявайки, че регионът до голяма степен плаща цената на ембаргото на ЕС срещу Русия. Сега желанията на организациите за защита на животните са друга заплаха, но ЕК едва ли ще вземе решения срещу кожухарството.