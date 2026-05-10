Гърци готвят блокада с трактори на пункт "Кулата"

10 Май 2026
Напрежението с гръцките фермери не стихва вече няколко месеца.

Фермери от Северна Гърция отново се канят да протестират с блокади по границата с България. Планът е на 15 май да тръгнат от Лефконас (край Серес) и шествието да приключи по обед пред пункт "Промахон - Кулата". Очаква се блокадата да продължи две денонощия.

Кризата в селскостопанския сектор на южната ни съседка продължава няколко месеца. Пунктовете за България вече бяха блокирани през зимата. Новото е, че протестите няма да спрат и в разгара на земеделския сезон. Тракторите от полята ще се насочат към транспортните артерии. Най-вероятно вълненията на 15 май няма да обхванат само северната гръцка граница.

Фермерите настояват за субсидии, като твърдят, че по-рано договорените с правителството плащания се бавят. Настояват още за безмитно гориво, по-евтина електроенергия, облекчаване на дългове.

