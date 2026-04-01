Кьовеши поиска имунитета на 11 гръцки депутати

Главният европейски прокурор Лаура Кьовеши поиска от гръцкия парламент сваляне на имунитета на 11 активни членове на парламента в рамките на разследване на предполагаема организирана схема за измама, включваща селскостопански фондове, съобщиха от европейската прокуратура..

Петима бивши членове на парламента също са разследвани. Успоредно с това Европейската прокуратура (EPPO) в Атина (Гърция) е препратила до гръцкия парламент информация относно предполагаемо участие на бивш министър и заместник-министър на развитието на селските райони и храните.

Както беше съобщено по-рано, Европейската прокуратура води няколко текущи разследвания на предполагаема организирана схема за измама, включваща длъжностни лица на Гръцката агенция за плащания и контрол за насоки и гарантиране на помощите на общността (OPEKEPE). Днешното искане за снемане на имунитета се отнася до действия, за които се твърди, че са извършени през 2021 г.

Разследването се отнася до предполагаеми тежки престъпления и провинения срещу финансовите интереси на ЕС, а именно подбуждане към злоупотреба с доверие, компютърна измама и невярно удостоверяване с намерение за получаване на незаконна облага за друго лице.

Освен това беше разкрита информация относно евентуалното участие в схемата за измама на бивш министър на развитието на селските райони и храните и неговия заместник по време на изпълнение на техните функции. Гръцката конституция обаче гласи, че ако по време на разследване се появят доказателства, свързани с престъпления, евентуално извършени от министри по време на изпълнение на техните задължения, дори ако впоследствие те напуснат поста си, те трябва незабавно да бъдат препратени до Парламента. Това прави невъзможно Европейската прокуратура да изпълнява пълноценно задачите си и я принуждава да раздели текущото си разследване по отношение на евентуалната наказателна отговорност на членовете на гръцкото правителство, пишат от европейската прокуратура.

Оттам добавят,че засега няма да бъдат оповестявани допълнителни подробности, за да не се застраши изходът от текущото производство, както и, че всички засегнати лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани виновните си в компетентните гръцки съдилища.

Скандалът избухна преди няколко месеца след като Европейската прокуратура започна наказателно преследване срещу 100 лица в Гърция. За разследването на Европейската прокуратура съобщи през февруари „Политико“. Изданието писа, че гръцките граждани, обект на разследването, са получили с декларации с невярно съдържание плащания за пасища, които нито притежават, нито са наели, както и за селскостопански дейности, които не са извършили.

В резултат на скандала гръцкото правителство уволни председателя на агенцията, а няколко дни по-късно я закри, като прехвърли дейностите ѝ към Независимия орган за публичните приходи (ААДЕ).

Наскоро Европейската комисия наложи на Гърция глоба от почти 400 млн. евро заради лошо управление и недостатъчен контрол на субсидиите в рамките на Общата селскостопанска политика.