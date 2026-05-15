България не се присъедини към спецтрибунал срещу Путин

Тридесет и шест държави, основно от Европа, се присъединиха към специален трибунал за преследване на руския президент Владимир Путин за престъплението агресия срещу Украйна. България е сред четирите членки на ЕС, които не са подкрепили инициативата. Трибуналът ще бъде базиран в нидерландския град Хага, съобщиха "Евронюз" и БГНЕС. От "Демократична България" остро разкритикуваха решението, като заявиха, че "позицията на правителството на Румен Радев поставя страната ни в малцинство сред нейните европейски партньори и съюзници".

Резолюцията беше подписана от Андора, Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Молдова, Монако, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украйна и Великобритания.

Австралия и Коста Рика са единствените неевропейски държави сред подписалите.

Европейският съюз също подкрепи инициативата, въпреки че четири държави членки — България, Унгария, Малта и Словакия — не се присъединиха към резолюцията.

Съвместният ангажимент беше официализиран на 15 май по време на годишната среща на външните министри на Съвета на Европа — организация за защита на човешките права, която пое водеща роля в опита да бъде запълнена юридическата празнина, оставена от Международния наказателен съд (МНС).

Министрите одобриха резолюция, определяща структурата и функциите на управителния комитет, който ще наблюдава работата на трибунала. Сред задачите му ще бъдат одобряване на годишния бюджет, приемане на вътрешни правила и избор на съдии и прокурори. Държавите се ангажират да уважават независимостта на съдебния процес.

Украинският външен министър Андрий Сибиха, който участва в церемонията, определи момента като "точката, от която няма връщане" в дългогодишното търсене на отговорност. "Специалният трибунал се превръща в юридическа реалност. Малцина вярваха, че този ден ще настъпи. Но той настъпи", написа Сибиха в социалните мрежи, правейки паралел с Нюрнбергските процеси срещу лидерите на нацистка Германия. "Путин винаги е искал да остане в историята. И този трибунал ще му помогне да постигне това. Той ще остане в историята като престъпник", добави украинският топ дипломат.

Липсата на активно участие на САЩ при президента Доналд Тръмп предизвиква опасения относно финансирането. Опитите на Тръмп да посредничи за мирно споразумение между Украйна и Русия също породиха съмнения около основната цел на трибунала, след като проект от миналата година предвиждаше възможна широка амнистия за военни престъпления.

Критика

В прессъобщение "Демократична България" остро разкритикува решението на правителството. "Позицията на правителството на Румен Радев поставя страната ни в малцинство сред нейните европейски партньори и съюзници. Това на практика е отказ да се признае официално, че Русия е агресор, а Украйна жертва – нещо, което неотдавна, макар и неохотно, заяви президентът Илияна Йотова. След гафът от Букурещ (страната ни изненадващо бе само с посланик на натовска среща на върха - б.а.) онзи ден правителството на "Прогресивна България" ясно показва, че няма никакво намерение да засили гласа на България в Европа и по света - напротив, с външнополитическите си решения го отслабва в услуга на режима на Путин", пишат от ДБ.