Унгарският премиер Виктор Орбан в разговор с Владимир Путин на 17 октомври миналата година е заявил, че е готов на много, за да помогне на руския президент, показва стенограма от преговорите, проучена от Bloomberg. Ръководителят на унгарското правителство се е сравнил с мишката от баснята на Езоп, която помага на лъва.

„Вчера нашето приятелство достигна толкова високо ниво, че мога да помогна с всичко, с което съм способен. По всеки въпрос, в който мога да съдействам, съм на ваше разположение“, казал Орбан на Путин, според стенограмата. За да подкрепи думите си, унгарският премиер припомнил баснята на Езоп „Лъвът и мишката“, в която лъв пощадява мишка, пропълзяла по тялото му. По-късно същата мишка спасява лъва, като го освобождава, след като е бил уловен от ловци. Тази забележка предизвикала смях у Путин, показва стенограмата. Орбан заявил, че приятелството му с Путин, започнало през 2009 г. в Санкт Петербург, е укрепнало: „Колкото повече приятели имаме, толкова повече възможности имаме да се противопоставяме на нашите противници.“ Той също така изразил съжаление, че не могат да се срещат редовно лично, както преди пандемията от коронавирус.

След това Путин с ентусиазъм говорил за „независимата и гъвкава“ позиция на Будапеща във войната в Украйна: „Не разбираме защо такава балансирана, умерена позиция поражда само контрааргументи.“

По време на разговора политиците изразили взаимно уважение и към Доналд Тръмп. Ден по-рано и двамата разговаряли с американския президент за възможно провеждане на среща на върха в Будапеща, като обсъждането ѝ било основната цел на разговора, пише Bloomberg. Путин заявил, че събитието може да бъде предшествано от среща между Сергей Лавров и Марко Рубио, след която ще се реши „подходящото ниво на представителство“. Той също предложил да бъде привлечен унгарският външен министър Петер Сиярто. В крайна сметка самата среща не се състояла.

И Орбан, и Путин дали висока оценка на Тръмп. Орбан изразил възхищение от деловия подход на американския президент, сравнявайки го с торнадо. Путин от своя страна го сравнил с танк: „Както се казва, той се движи напред като танк. Това му е от полза и може само да се приветства.“ Представители на Орбан и Путин не са отговорили на запитванията на Bloomberg за коментар. Източник на медията е потвърдил автентичността на стенограмата.

Стенограмата от разговорите между Путин и Орбан се появи, след като през март издания, като The Insider, Frontstory, VSquare, Delfi Estonia и ICJK, получиха записи от разговори между Лавров и Сиярто. От тях журналистите заключиха, че унгарските власти са лобирали за интересите на Кремъл в ЕС, включително по въпроси като премахване на санкциите срещу Русия и натиск върху Украйна. Освен това Лавров е опитвал да премахне европейските санкции срещу сестрата на милиардера Алишер Усманов.