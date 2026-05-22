Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спасители извадиха затрупания в Германия българин

Днес, 06:24
DPA

Спасителни екипи извадиха трето тяло изпод развалините на срутилата се жилищна сграда в град Гьорлиц, Източна Германия, с което търсенето на останали под отломките хора приключи, съобщи полицията, цитирана от ДПА и БТА.

Смята се, че тялото е на обявен за изчезнал 48-годишен мъж, който е имал българско и германско гражданство, каза говорител на полицията.

В сряда спасителите откриха тялото на 25-годишна румънска туристка, а няколко часа по-късно намериха и тялото на 26-годишна жена.

"Медикът от службата за спешна помощ можа единствено да потвърди смъртта на двете жени", каза говорителят. Телата са транспортирани до катедрата по съдебна медицина за по-нататъшно изследване. Резултатите се очакват през следващите дни.

В усиленото издирването на тримата изчезнали участваха кучета следотърсачи, използвана беше и тежка техника, включително багери, кранове и колесни товарачи. Спасителите разчистваха отломките дори с лопати и с голи ръце. Жилищната сграда рухна в понеделник вечерта, като причините за това все още не са известни.

В сградата е имало апартаменти под наем и жилища, предлагани на туристи, съобщава полицията. Първоначално за изчезнали са били обявени петима души, но впоследствие се оказало, че двама туристи са били на път към мястото, когато е станала трагедията.

Причината за срутването за момента не е установена, но според кмета на Гьорлиц Октaвиан Урсу то може да е причинено от газова експлозия. Полицията съобщи, че няколко часа след рухването на сградата е бил открит теч на газ, което е усложнило спасителните операции. Газовите инсталации около мястото са били изпразнени, за да се намали рискът от нови експлозии и издирването на хора под отломките е било възобновено.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

българин, Германия, инцидент

Още новини по темата

Мерц предлага Украйна да стане бързо "асоцииран член" на ЕС
21 Май 2026

Шефът на СДВР: Мъж е ударил няколко пъти депутата Ивайло Мирчев
15 Май 2026

Премиерът Радев отива в понеделник в Берлин
14 Май 2026

България даде на Германия съден шеф на авиокомпания
13 Май 2026

Четирима души са арестувани заради стрелба по автобус в Перник
10 Май 2026

Германия праща кораби в Средиземно море за акция в Ормузкия проток
25 Апр. 2026

Германската автомобилна индустрия върви надолу
20 Апр. 2026

Трима души са ранени след като кола се вряза в подлез в Шумен
18 Апр. 2026

Празна кола влетя в подлеза на Орлов мост
16 Апр. 2026

МВР обяви, че прокурорката от клипа е санкционирана
08 Апр. 2026

Младите мъже във ФРГ трябва да уведомяват военните при дълго пътуване в чужбина

04 Апр. 2026

Има версия, че родителите са оставили детето на терасата в Ямбол
02 Апр. 2026

Канцлерът Мерц заяви, че Украйна вече няма нужда от ракети "Таурус"
25 Март 2026

Разследва се смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
15 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса