Германската автомобилна индустрия върви надолу

Автомобилната индустрия в Германия се оказа в един от най-трудните си моменти от десетилетия. Намаляващи продажби, нарастващ брой фалити сред доставчиците и променящ се баланс на силите на световните пазари означават, че настоящият модел на функциониране на цялата европейска автоиндустрия вече не работи.

Последните данни ясно показват, че секторът в Германия претърпява дълбока трансформация, чиито ефекти се усещат както от производителите, така и от цялата икономика. Според последния доклад "Автомобилната индустрия в Германия" на международната аналитична компания EY, забавянето вече не е временно и все повече се говори за повратна точка, която може да реши бъдещето на един от стълбовете на германската икономика.

Причина за нарастващите проблеми не е само спадът в продажбите, но и дълбоките промени в структурата на европейския пазар. Нарастващата конкуренция от Азия и намаленият износ за ключови пазари означават, че предимството на германските производители систематично намалява.



Вълната от съкращения засегна важни региони

Най-забележимият ефект от забавянето са съкращенията. През 2025 г. индустрията завърши годината с нов спад в продажбите, а заетостта намаля с над 6%, достигайки най-ниското ниво от 14 години. Почти 50 000 работни места бяха премахнати в цялата страна, което особено тежко засегна региони, силно свързани с автомобилното производство.

Във федерални провинции, като Саарланд и Северен Рейн-Вестфалия, тази индустрия играе ключова роля на пазара на труда, поради което намаленията там имат особено сериозни социални последици. Отпреди ковид пандемията някои региони са загубили повече от 1/5 от служителите си в сектора. На този фон изключение е Бранденбург, където броят на служителите в индустрията значително се е увеличил.



Доставчиците са в центъра на кризата

Най-тежката ситуация е при компаниите, които създават производствени мощности за автомобилни концерни. Именно във веригата на доставки се натрупват ефектите от намаляващите поръчки и нарастващите разходи. Броят на фалитите достигна най-високото си ниво над десетилетие, а по-малките предприятия все повече не успяват да поддържат дейността си.

Докато големите корпорации все още използват натрупаните финансови резерви, по-малките компании губят стабилност много по-бързо. Приходите им спадат многократно повече, отколкото при автопроизводителите, а от 2019 г. насам почти 1/4 от работните места в сектора на доставчиците са закрити. Затварянето на заводи се превърна в често явление.



Европейският износ отслабва, а вносът от Китай нараства значително

Проблемите се задълбочават от ситуацията на чуждестранните пазари. САЩ остават най-големият получател на германски автомобили, но поради непредвидимата политика на настоящата администрация, износът нататък видимо е намалял през последната година.

Още по-големи промени настъпиха в отношенията с Китай, който бе един от най-важните търговски партньори и вносители. Европейският пазар все повече се отваря за превозни средства и части, произведени в Азия. Специално вносът от Китай достигна рекордни нива, надвишавайки европейския износ към Китай. В резултат търговският излишък се превърна в дефицит. Според анализатори това е безпрецедентна ситуация, трудно предвидима само допреди няколко години.