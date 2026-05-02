SUV автомобилите крият и опасности

SUV моделите (Sports Utility Vehicle) продължават уверено да доминират автомобилния пазар, привличайки купувачи с усещане за превъзходство на пътя и с психологически комфорт заради големите им размери. Високата позиция на седалките наистина подобрява видимостта, докато увеличените габарити създават илюзия за неуязвимост.

Тази увереност е частично оправдана, защото при сблъсък между два автомобила пътниците в SUV имат по-голям шанс за оцеляване, отколкото в седан. Въпреки това пълната картина на сигурността е много по-сложна. Статистиката сочи, че макар ударите между превозни средства да са най-честият тип инциденти, те водят до по-малко смъртни случаи от други.

Какво става, ако SUV се сблъска с неподвижен обект, като дърво, стълб или стена? А какво да кажем за риска от преобръщане? В такива ситуации предимствата на тези автомобили се превръщат в недостатъци, които застрашават живота не само на пътниците, но и на другите участници в движението.

Фундаменталните закони на физиката не може да бъдат пренебрегнати. Ключовият параметър тук е коефициентът на статична стабилност (Static Stability Factor, SSF), който определя колко податлив е автомобилът на преобръщане. Той се определя от съотношението между широчината на междуосието и центъра на тежестта на колата.

Поради по-високия център на тежестта, SSF за SUV автомобилите варира между 1.0 и 1.3, докато за леки автомобили е 1.3-1.5. Тази по-малка стойност на SSF е индиктор за по-голяма вероятност за преобръщане на SUV при удар. Данни от Института за застраховане на пътната безопасност (IIHS) потвърждават това: през 2023 г. 34% от смъртните случаи на пътници в SUV са били свързани конкретно с преобръщане, докато при седаните процентът е 21%.

Друг неумолим физически закон се отнася до инерцията. По-тежките обекти имат по-голяма маса и, съответно, по-голяма инерционна сила и затова се нуждаят от повече време и пространство, за да спрат напълно. А SUV са значително по-тежки от седаните. Например, базовият Honda CR-V тежи с близо 200 кг повече от Honda Accord с подобен двигател. Въпреки че производителите инсталират по-големи спирачки и по-широки гуми на своите SUV, седаните продължават да имат по-къс спирачен път. Разлика от няколко метра може да изглежда незначителна, но на практика означава, че в критичен момент SUV все още ще се движи с разрушителна енергия.

Същевременно по-голямото тегло на SUV автомобилите ги прави особено опасни при инциденти с едно превозно средство. Сблъсъкът с фиксирано препятствие ще бъде значително по-силен в сравнение с този със седан, поради по-голямата кинетична енергия на голямата кола. И това увеличава риска от сериозни наранявания и смърт.

Съществува и разлика между типовете конструкция: превозните средства с монококово тяло (unibody), както повечето съвременни кросоувъри и седани, имат зони на деформация, за да поемат удара. Рамовите SUV (каросерия върху рама) нямат такива свойства и са по-малко безопасни за пътниците при сериозни сблъсъци.

Отделен е проблемът с видимостта. Високите и масивни капаци на съвременните SUV създават огромни мъртви зони пред колата, в които дори няколко деца може да "се скрият". Изследванията показват, че зоната за наблюдение пред автомобила при новите поколения SUV е намалена значително, в сравнение с предшествениците им. Това прави маневрирането при ниски скорости - на паркинги или в дворове, изключително опасно.

Този проблем пряко засяга безопасността на най-уязвимите участници в движението - пешеходци и колоездачи. Високата предна броня на SUV при сблъсък удря жизненоважни органи - гърди и глава, докато седанът удря краката. Теглото на колата също играе фатална роля, като засилва ефекта от удара. Освен това, прекалено големите SUV влошават общата видимост на кръстовище, ограничавайки видимостта както за останалите участници в автомобилното движение, така и за пешеходците.

И накрая, докато пътниците в SUV са по-добре защитени при сблъсък с друг автомобил, тези големи превозни средства представляват повишена заплаха за хората в по-малки коли. Поради разликата във височина и тегло, SUV буквално може да "премине" през зоните на деформация на седана, причинявайки максимални щети. Изследванията показват, че ударът от кола с тегло над 500 кг увеличава риска от смърт с 47%.