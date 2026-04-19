Дефектите, които увеличават разхода на гориво

През последните седмици много шофьори започнаха да контролират по-стриктно разхода на гориво на колите си. Това е естествена реакция на покачващите се по бензиностанциите цени, подложени на натиск от геополитическата ситуация в Близкия изток.

При годишен пробег от 20 000 км, всеки допълнителен литър на 100 км означава около 200 л повече гориво на година. И това кара шофьорите все по-често да търсят причините за увеличения разход. Някои вече ограничават използването на автомобила колкото е възможно за сметка на обществения транспорт на карането на велосипед или ходенете пеш. Други търсят причината в стила си на шофиране или в качеството на горивото. Но далеч по-важно е да обърнат по-сериозно внимание на техническото състояние на колата, защото има дефекти, които може значително да увеличат средния разход.

Според Carly - компания, която анализира диагностични данни за превозни средства въз основа на над сведения от поне 100 000 шофьори и при над 300 000 диагностични сесии, повече от 40% от превозните средства имат недостатък, който реално увеличава разхода на гориво.

Проблеми в процесите на изгаряне

Най-голямото въздействие върху разхода на гориво се дължи на дефекти, пряко свързани с процеса на горене. Те са тези, които могат да увеличат разхода до дузина, а в крайни случаи и с над 20%.

Най-честите са дефектите с ламбда сензора (11,6%), който отговаря за избора на правилното съотношение гориво-въздух. Ако той дефектира, двигателят започва да работи по-малко ефективно и "гълта" повече. Подобен ефект дават и повреди на инжекционната система (5,61%) или със запалването (5,33%).

Грешните показания на MAF или MAP сензорите, отговорни за измерването на количеството въздух, влизащо в двигателя, също са важни. Ако данните им са неточни, компютърът, който контролира работата на устройството, избира грешни параметри. Около 1,2% от автомобилите се сблъскват с такива проблеми.

Дефекти, които не спират колата, но изпразват портфейла

Най-големият проблем е, че огромното мнозинство от тези повреди не обездвижва колата, поради което шофьорите ги подценяват. Дори ако светне контролна лампа на таблото, тя често бива игнорирана, защото колата си се движи.

Добър пример е системата EGR, която отговаря за рециркулацията на изгорелите газове. Това е един от най-често диагностицираните дефекти (11,94%), който реално влияе на увеличението на изгарянето с 5-15%. Ситуацията е подобна при проблеми с променливата система за тайминг на клапаните (3.26%) или при детонационно изгаряне, което също вдига разхода с няколко процента.

И други повреди влияят

Не всички причини за увеличаване на горенето се дължат на типични неизправности. Някои от тях са резултат от износване на компоненти или липса на редовно обслужване. Проблемите с турбокомпресорната система може да намалят ефективността на двигателя и да увеличат разхода на гориво с 5-10%.

Запушен DPF филтър или неправилно налягане в изпускателната система влияят по подобен начин. Дори дефектен термостат може да навреди. Ако двигателят не достигне оптималната работна температура, неговата ефективност намалява и разходът на гориво се увеличава с 3-8%.

Редовната поддръжка е много важна

Редовното обслужване на автомобила със смяна на масло и филтри е задължително и въобще грижата за техническото състояние не само повишава безопасността, но и избягва ненужни увеличения на разхода на гориво, причинени от небрежност в експлоатацията.

Освен гореспоменатите дефекти, например, задължително е да се проверява редовно налягането в гумите (ако са по-меки от препоръчителните стойности, разходът неизбежно се вдига), а при посещение при вулканизатор да поискате проверка на лагера.