Малките градски автомобили отново са на мода в Европа

Градските автомобили се завръщат в Европа след дълъг период на спад на търсенето. Продажбите им през първото тримесечие на 2026 г. достигат 136 271 бройки, което е ръстът от 6,5% спрямо 2024-а - по-висок от този на общия автомобилен пазар (4,1%). Това възстановяване се дължи на държавните стимули, новите електрически модели и силното търсене на компактни и достъпни автомобили.

На върха на сегмента остават добре установени модели, като Fiat Panda, Toyota Aygo X и Kia Picanto, но под повърхността пазарът се променя бързо. Появата на достъпни градски електромобили и политиките за подпомагане на покупките връщат вниманието към сегмент, който изглежда се стреми да намали мащаба.

Италия продължава да бъде най-важният пазар в Европа за градски коли, с около 50% от продажбите през първото тримесечие на 2026 г. Именно там е концентрирана най-силната динамика в сегмента, благодарение на търсенето, ориентирано към компактни и икономични возила, щадящи мобилността.

Сред най-бързо развиващите се модели е Leapmotor T03, електрически градски автомобил, произведен в Китай, който се радва на близо 500% увеличение на продажбите. Резултатът е свързан главно със стимулите, въведени в края на 2025 г., които в някои случаи са понижили цената му до около 4500 евро, а това прави колата едно от най-агресивните предложения на пазара на начално ниво.

Въобще градските автомобили стават все по-електрически: през първото тримесечие на 2026 г. версиите, задвижвани от батерии, достигат 26% от общия брой, спрямо 19% за същия период на 2025 г. Скок, който показва очевидната трансформация на сегмента.

За да се стимулира тази еволюция, на пазарите в Европа вече има утвърдени модели като Hyundai Inster (и Leapmotor T03), заедно с нови попълнения като Renault Twingo E-Tech, като всички са сред най-добре продаващите се в сегмента.

През следващите месеци ще пристигнат и варианти на Dacia и Nissan, като японците предлагат нова Micra, която със сигурност ще предизвика интерес от страна на купувачите. По-късно се очакват още Volkswagen ID.1 и нови електрически компактни коли на Kia и Smart, което е знак, че градският автомобилен пояс се е превърнал в един от най-конкурентните терени на електрическия преход в Европа.