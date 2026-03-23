Пет малки грешки, които тихо убиват колелата

На пръв поглед изглежда, че е трудно да се повредят колелата на автомобила - не карайте с напълно спукана гума, не удряйте бордюрите и всичко ще бъде наред. В действителност обаче колелата и гумите страдат много по-често, от общоприетите представ.

Навиците, на които не обръщате внимание, бавно, но сигурно разрушават колелата, окачването, а оттам - и бюджета ви. Как карате през дупки, дали следите налягането в гумите, как поддържате самите колела и дори как затягате гайките – от всичко това зависи дали внезапно няма да възникне сериозен проблем.

Игнорирайте дупките и неравностите

Ако карате голям SUV, плитките дупки и гърбиците на "легналите полицаи" бързо престават да изглеждат сериозна заплаха - окачването поема удара, купето почти не се тресе и си мислите, че на колата ѝ няма нищо. Това не е така. Удар в дълбока дупка при висока скорост може да огъне дори здрава алуминиева джанта, да причини микропукнатини или даже спукване на гума. Елиминирането на последствията от такива удари е скъпо, особено ако не само колелата са повредени, но и окачването или каросерията.

Дори ако дискът е външно непокътнат, силен удар често води до нарушение на регулирането на колелата. Колата започва да тегли настрани, воланът може да започне да вибрира, а гумите се износват неравномерно.

Агресивното шофиране дава подобен ефект - честото завиване при висока скорост, рязко ускорение и спиране увеличават натоварването върху гумите, особено по неравни пътища. Оптималната стратегия е проста - забавете се преди завоя, ускорете плавно на изхода, избягвайте дупките и изберете по-умерено темпо на лоша настилка.

Неправилно налягане в гумите

Почти всеки знае, че налягането в гумите трябва да се следи, но малцина го правят редовно. Повечето хора го помнят само когато гумата е на "мекица" или светне лампата на системата за контрол на налягането на таблото. Проблемът е, че електронните сензори понякога реагират при вече значително отклонение от нормата, а увреждането започва много по-рано. Недостатъчно напомпаната гума запазва формата си по-зле и по-слабо предпазва диска от удари. В някои случаи тя дори частично се отделя от джантата, което заплашва от разхерметизация и внезапна загуба на контрол.

Освен това, при недостатъчно налягане, гумата се нагрява повече и се износва по-бързо. Трудно е визуално да се забележи такава ситуация - гумата може да изглежда "нормално", но в същото време да е спаднала. Затова е важно да се използва манометър, вместо да се разчита на окото. Струва си да се измерва налягането поне веднъж месечно и всеки път има внезапна промяна в температурата. Търсете препоръки за препоръчаното от производителя налягане върху стикера в отвора на вратата или в ръководството, а не на страничната стена на гумата – там е посочено максималното допустимо налягане, а не работното.

Забравяне за геометрията на колелата

Пътищата никога не са перфектно гладки - ямите, изронените участъци, коловозите и бордюрите нанасят малки щети на окачването и гумите всеки ден. Дори без сериозни удари, реглажът постепенно се изменя и колата започва да се движи леко "наклонено". Шофьорът може да не забележи веднага промяната в поведението, но гумите вече страдат: част от протектора се износва по-бързо, а с това се увиличава рискът от скъсване. Вибрациите също се предават - чрез окачването към дисковете, което допринася за тяхното разрушаване.

Решението е редовно да се проверяват и регулират ъглите на геометрията на колелата, приблизително на всеки 8000-10 000 км или след сериозен удар. Следва още един важен момент – въртенето на гумите. Предните и задните колела работят при различни условия: предните поемат завоите и част от спирането, а задните по-често се натоварват в началото. Ако гумите не се сменят, те се износват по различен начин. Размяната им – задните минават отпред и обратното, на всеки 8000-10 000 км изравнява износването и намалява риска една "уморена" гума да се спука и да повреди диска при рязък удар или претоварване.

Допълнителен, но важен нюанс е чистотата. Колелата редовно са "бомбардирани" със смес от спирачен прах, мръсотия, реагенти и сол. Всичко това олющва покритието, отваряйки пътя към корозия. Ръжда и оксиди може да се появят в точките на контакт с гумата или главината, отслабвайки конструкцията. Редовното миене на колелата и, ако е възможно, прилагането на защитни съставки помагат за тяхното запазване.

Прекалено затегнати гайки

Желанието да "стегнеш по-силно, за да не падне" е разбираема човешка реакция, но за колелата това е директен път към проблемите. Прекомерната сила при затягане може да деформира техническите отвори за болта (гайката), да причини микропукнатини в диска, да извади или частично откъсне резбата. Като се вземат предвид натоварванията, които колелата изпитват при спиране и завъртане, повредени резби или разхлабен метал е игра на рулетка.

Недозатягането не е по-малко опасно: болтът може постепенно да се разлаби от вибрации, а в най-лошия случай колелото наистина ще се изгуби при движение. Правилният подход е един – използвайте динамометричен ключ и затегнете крепежните елементи според посочения в ръководството въртящ момент. Това е особено важно след смяна на гуми или джанти: след 50-100 км е полезно да се провери въртящият момент на затягане отново, когато частите са слегнали на мястото си. Този подход защитава както джантите, така и главината, а също така и увеличава вашата безопасност.

Опиране в бордюра

Навикът да паркирате "на допир" до бордюра, изглежда безобиден, но работи като бавен разрушител. Всяка лека "целувка" оставя малки драскотини, пукатини и дори отчупвания по колелото и страничната стена на гумата. С течение на времето именно на тези места се натрупват влага и мръсотия, което предизвиква корозия. За лети джанти това означава загуба на здравина, а за гума – риск от порязване или поява на въздушно балонче.

Редовните удари по бордюра може постепенно да огъват ръба на джантата, което нарушава геометрията и пасването на гумата, а при висока скорост се появяват изпускания и вибрации. В редки случаи силен сблъсък може да пробие страничната стена или дори да повреди окачването. Много по-безопасно е при паркиране да оставите малка пролука до бордюра.