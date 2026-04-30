Tesla стъпва официално на българския пазар

Най-големият световен автомобилен бранд без официално представителство в България най-сетне стъпва юридически у нас. Преди два месеца американската компания Tesla е регистрирала местно дружество с участието на мениджъри, свързани с експанзията ѝ.

Във вписаната на 18 февруари в Търговския регистър фирма "Тесла БГР" ЕООД едноличен собственик на капитала е нидерландското дружество Tesla International B.V.

Като един от тримата управители е посочен финансовият директор на Tesla Motors за Европа Стефан Веркман. Друг от управителите е Дейвид Фейнстейн, който е глобален старши директор по новите пазари и търговските въпроси в Tesla и е архитект на навлизането на марката на индийския пазар. Третият - Ефстатиос Лаиос, също е част от европейския екип на Tesla, като според портала Supercharged.bg той е бил директор в няколко нови представителства в региона, включително в родната си Гърция.

Сред действителните собственици на "Тесла БГР" са изброени осем юридически лица, две от които са регистрирани в Нидерландия, две в Швейцария и четири в САЩ - включително "Тесла, Инк.", управлявана от Илон Мъск, поименно вписан в българския Търговски регистър. Като лице за контакт от българска страна е посочен Кристиян Блажков Димитров, роден през 1975 г.

Ключовите детайли от бизнес начинанието, за което първи съобщи авторитетният източник Сойер Мерит с публикация в социалната мрежа "Екс", са внос, дистрибуция, продажби, сервиз, поддръжка и ремонт на автомобилите Tesla в България.

Tesla has officially filed to launch vehicle sales and service in Bulgaria.



Business activity: import, operation, distribution, sales, servicing, maintenance and repair. pic.twitter.com/DmPMSHQs3S — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) 29 април 2026 г.

Според справка на специализираното онлайн издание Money.bg в масивите на МВР, у нас към 1 април 2026 г. има регистрирани 4764 автомобила от марката. Придобиването и поддръжката им в момента са в ръцете на цяла индустрия от неофициални представители и посредници.

"Откриването на представителство и появата на оторизирани сервизи ще промени това - коментират от сайта. - За това какво предстои у нас добър ориентир е официалното влизане на Tesla в Естония преди по-малко от седмица. Там компанията отвори pop-up магазин в търговски център в Талин, обяви разширяване на своята мрежа от Supercharger зарядни станции и отвори сервизен център с план за мобилна услуга по поддръжката на колите. Кога Tesla ще официализира присъствието си в България и какви са параметрите му предстои да видим."