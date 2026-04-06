САЩ прекратиха разследване срещу Tesla за дефект в 2.6 млн. коли

Ютюб Чрез "actually smart summon" колите на Tesla може да се местят дистанционно из паркинги или дворове

Американската Национална администрация за безопасност по пътищата (NHTSA) обяви, че затваря разследването си за широкоразпространен дефект в автомобилите Tesla. Обект на разследването бе функцията „actually smart summon“,вградена в над 2.59 млн. превозни средства на автомобилната компания на милиардера Илон Мъск.

Причината за прекратяване е, че функцията е свързана само с инциденти при ниска скорост, довели до незначителни материални щати, без наранявания или смъртни случаи.

„Actually smart summon“ позволява на собствениците дистанционно да преместват превозни средства на кратки разстояния на паркинги или в частни имоти, като използват приложение за смартфон и същевременно поддържат непрекъснат надзор върху движението на автомобила.

Повечето от докладваните инциденти включват удари в паркирани автомобили, гаражни врати или порти. Това най-често се случва в началото на сесията за дистанционно придвижване, когато видимостта или ситуационната осведоменост са били ограничени, според NHTSA.

Агенцията заяви, че малката честота на инцидентите и незначителната им тежест не налагат по-нататъшни действия към този момент. Но същевременно отбеляза, че приключването на разследването не означава, че няма дефект, свързан с безопасността, и заяви, че си запазва правото да предприеме допълнителни действия, ако е необходимо.

Tesla е отстранила установените проблеми, чрез серия от софтуерни актуализации, насочени към подобряване на откриването на препятствия, идентифицирането на блокиране на камери и реакцията на автомобила на динамични обекти като порти, съобщи още регулаторът. Актуализациите също така намаляват грешките, причинени от природни фактори, като сняг или конденз, засягащи камерите.

Миналия месец NHTSA надгради разследването си друга система в колите на Tesla - за пълно самостоятелно шофиране, до фаза „инженерен анализ“. Това е по-задълбочен етап, който обикновено предшества потенциално изтегляне от пазара. Това бе съпътствано ис разширяване на прегледа до общо 3,2 млн. превозни средства на компанията.

Миналия месец пък агенцията отхвърли петиция, с която се иска изтегляне на 2,26 млн. автомобила Tesla поради опасения за неволно ускорение, свързани с неправилно натискане на педалите, заявявайки, че не е открила доказателства за дефект в безопасността.