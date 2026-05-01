Тръмп вдига митата за колите от ЕС

Няма да има мито за колите и камионите, които се произвеждат в заводи в САЩ

"Ще увелича митата върху автомобилите и камионите от ЕС до 25% следващата седмица… ако се произвеждат в заводи в САЩ, НЯМА да има мито…", написа в "Трут Соушъл" американският президент Доналд Тръмп.

„Радвам се да съобщя, че като се има предвид, че Европейският съюз не спазва нашето търговско споразумение, по което напълно се бяхме договорили, през следващата седмица ще повиша митата, събирани от ЕС за внос на леки и товарни автомобили в Съединените щати. Митото ще бъде увеличено до 25%“, написа президентът на САЩ. Той също така заявява, че в страната вече се строят нови автомобилни заводи с инвестиции над 100 млрд. долара и определи този показател като рекорден за отрасъла.

Германия вероятно ще бъде силно засегната от рязкото повишение на митата върху автомобилите и авточастите, тъй като тя е най-големият европейски износител и на двете.