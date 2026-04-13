Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

15 американски военни кораба блокират Ормузкия проток

Тръмп заплаши с унищожение всеки кораб, който дръзне да приближи американския флот в района

13 Апр. 2026Обновена
Доналд Тръмп
Доналд Тръмп

САЩ започнаха тоталната блокада на Ормузкия проток, както бяха предупредили. Над 15 военни кораба участват в операцията, съобщи WSJ.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че армията ще унищожи всеки ирански кораб, който се приближи до американския флот в района.

"Иранският военно-морски флот лежи на дъното на морето, напълно унищожен - 158 кораба. Ние не нанесохме удари по техните малобройни т.нар. "бързоходни ударни кораби", защото не ги смятаме за голяма заплаха. Предупреждавам: ако някой от тези кораби се приближи до нашата блокада, той ще бъде незабавно унищожен с използването на същите системи за унищожаване, които използвахме срещу наркотърговците на лодки в морето. Това е бързо и жестоко", написа Тръмп в социалните мрежи.

“Не можем да позволим на една държава да изнудва или рекетира света. Това правят те – те наистина изнудват света. Няма да позволим това да се случи,” добави той пред репортери. И каза, че тази сутрин "правилните, разумните хора от Иран" са се обадили и са поискали подновяване на преговорите, защото искат сделка.

След провала на мирните преговори в Пакистан САЩ обявиха, че няма да пропускат кораби от и към ирански пристанища. Централното военно командване на САЩ обяви, че в понеделник в 10:00 ч. източно време ще бъде спрян целият морски трафик от и към иранските пристанища. "Блокадата ще се прилага безпристрастно срещу кораби на всички държави, които влизат в или напускат ирански пристанища и крайбрежни зони, включително всички ирански пристанища в Арабския и Оманския залив“, се посочва в изявлението. Ще бъдат пропускани само кораби, които не ползват ирански портове, и то при строг контрол.

Тръмп за пореден път обяви, че съюзници от НАТО са се съгласили да участват заедно със САЩ в блокадата на Ормузкия проток, но нито една държава не потвърди това. Напротив, много държави, включително Великобритания и Франция, заявиха, че няма да участват в блокадата, защото това би ги направило участници в конфликта, отбелязва  Reuters. Вместо това те работят над друга инициатива по разблокиране на Ормузкия проток и тази седмица ще проведат конференция с "коалицията на желаещите" да се присъединят към нея. "Ние не подкрепяма блокадата. Моето решение е еднозначно и никакъв натиск, независимо колко голям е той, няма да ни въвлече в тази война", категоричен бе британският премиер Киър Стармър.

По-рано Тръмп се съгласи на двуседмично прекратяване на огъня във вторник в замяна на това Техеран да позволи на корабите да преминават през пролива. 

Иранската революционна гвардия пък обяви в неделя, че всяко приближаване на военен кораб до Ормузкия проток ще бъде считано за нарушение на двуседмичното прекратяване на огъня от САЩ и ще бъде третирано "сурово и решително".

Малко по-късно Тръмп написа, че “34 кораба са преминали през Ормузкия проток вчера, което е най-големият брой от началото на това глупаво затваряне”.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иран, Доналд Тръмп, Ормузки проток

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?