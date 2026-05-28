Служител на ЦРУ е арестуван с 303 кюлчета злато за $40 млн.

В дома на Ръш са открити 303 кюлчета злато от по 1 кг

Служител на ЦРУ е арестуван, след като следователи от ФБР са открили в дома му във Вирджиния 303 златни кюлчета на стойност над $40 млн. Агентите са намерили и около $2 млн. в брой, заедно с 35 луксозни часовника, много от които Rolex.

Според „Ню Йорк Таймс“, Дейвид Ръш доскоро е заемал висша позиция в ЦРУ. Той е бил задържан и е оставен в ареста до изслушването му тази седмица. Адвокатът му е отказал коментар.

Според съдебните документи Ръш е отправил няколко искания до правителството на САЩ да получи кюлчетата за „разходи, свързани с работата“, през последната година. Той е обвинен в кражба на публични средства.

Ръш, който е имал достъп до строго секретна и класифицирана информация, е обвинен и в лъжа за образованието си и за военната си служба, когато е кандидатствал за държавна работа, а също така и в измамно вземане на военен отпуск с хиляди долари заплата.

Арестуваният е бивш висш ръководител в американска правителствена агенция във Вирджиния, се посочва в съдебни документи, без да се уточнява дали това е ЦРУ.

На въпрос за неговия случай ФБР заяви в писмено изявление, че е арестувало лице на 19 май. „След като вътрешно разследване на ЦРУ установи потенциални нарушения на закона, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф препрати информацията на ФБР за разследване от страна на правоприлагащите органи“, се казва в изявлението.

Между ноември 2025 г. и март 2026 г. Ръш е отправил няколко искания до правителството на САЩ „да получи значително количество чуждестранна валута и десетки милиони долари в златни кюлчета за разходи, свързани с работата“, които по-късно е получил.

По време на проверката обаче ЦРУ „не е успяло да намери кюлчетата или значителните количества чуждестранна валута“, не е бил намерен и „никакъв запис за това, че Ръш е предоставил информация на работодателя си относно разпореждането с валутата или кюлчетата, които е получил за цели, свързани с работата“.

Затова ФБР е изпълнило заповед за претърсване на дома на Ръш във Вирджиния на 18 май.