IT милиардер избяга от Русия

Руската генерална прокуратура заяви, че пионерът в руската IT индустрия Александър Галицки е изтеглил милиарди от сметките си и е избягал от Русия.

Основателят на Almaz Capital и IT инвеститор Александър Галицки е напуснал Русия въпреки наложените обезпечителни мерки по делото за признаването и на него, и на фонда му за „екстремистко обединение“. Това заяви представител на Генпрокуратурата по време на заседание в Московския градски съд. Според ведомството Галицки е напуснал страната с нидерландски паспорт през Беларус, а преди това е изтеглил милиарди рубли от сметка в Газпромбанк.

„Ако Галицки нарича себе си патриот, защо, в нарушение на обезпечителните мерки, е напуснал Русия с нидерландски паспорт и се е отправил към Беларус?“ — заяви представителят на прокуратурата в съда.

Според ТАСС Московският градски съд във вторник е потвърдил признаването на бизнесмена Александър Галицки и на компанията Almaz Capital Partners за екстремистко обединение, както и е оставил в сила решението за конфискация в полза на държавата на имущество на стойност 8 млрд. рубли. Самият Галицки отхвърля обвиненията. Още през март Тверският съд уважи иска на Генпрокуратурата, която обвини Галицки във финансиране на украинските въоръжени сили. Тогава беше постановено да бъдат иззети активи за 8 млрд. рубли, включително 7 млрд. рубли по банкови сметки. Освен това в полза на държавата трябваше да преминат апартамент и пет паркоместа в Москва, както и вила в Подмосковието на стойност над 1 млрд. рубли.

Според прокуратурата, след анексирането на Крим през 2014 г. Almaz Capital е подкрепил западните санкции, прекратил е инвестициите си в руски проекти и е започнал да изтегля средства в чужбина. След началото на войната в Украйна през 2022 г. фондът, според прокуратурата, е осъдил действията на руските власти и е насочил над 50 млн. долара към украински компании, разработващи оръжия и дронове. Защитата на Галицки настоява, че от началото на войната той е прекъснал връзките си с фонда. Самият инвеститор твърди, че е инвестирал единствено в граждански проекти.

На 8 февруари бившата съпруга на милиардера Александър Галицки - Алия - се е самоубила в арест за временно задържане, където е била по обвинение в изнудване на бившия си съпруг.

Александър Галицки е един от най-известните руски венчърни инвеститори в технологичния сектор. За 18 години съществуване Almaz Capital е инвестирал над 300 млн. долара в повече от 50 стартъпа в областите на корпоративния софтуер, киберсигурността, облачните технологии, изкуствения интелект и интернет услугите. В портфолиото му са били компании като Yandex, Acronis, Parallels, 3Dlook, Hover, GridGain, Octonion, Minut, CarPrice, GoodData, DMarket и Mobalytics.

Активите на Галицки вече започнаха да преминават към Rostec. Например платформата за продажба на употребявани автомобили CarPrice и дял в разработчика „С-Терра“ са били национализирани чрез Росимущество в полза на държавната корпорация, както и дялове в още десет компании.