Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

IT милиардер избяга от Русия

Днес, 07:13
Александър Галицки
Александър Галицки

Руската генерална прокуратура заяви, че пионерът в руската IT индустрия Александър Галицки е изтеглил милиарди от сметките си и е избягал от Русия.

Основателят на Almaz Capital и IT инвеститор Александър Галицки е напуснал Русия въпреки наложените обезпечителни мерки по делото за признаването и на него, и на фонда му за „екстремистко обединение“. Това заяви представител на Генпрокуратурата по време на заседание в Московския градски съд. Според ведомството Галицки е напуснал страната с нидерландски паспорт през Беларус, а преди това е изтеглил милиарди рубли от сметка в Газпромбанк.

„Ако Галицки нарича себе си патриот, защо, в нарушение на обезпечителните мерки, е напуснал Русия с нидерландски паспорт и се е отправил към Беларус?“ — заяви представителят на прокуратурата в съда.

Според ТАСС Московският градски съд във вторник е потвърдил признаването на бизнесмена Александър Галицки и на компанията Almaz Capital Partners за екстремистко обединение, както и е оставил в сила решението за конфискация в полза на държавата на имущество на стойност 8 млрд. рубли. Самият Галицки отхвърля обвиненията. Още през март Тверският съд уважи иска на Генпрокуратурата, която обвини Галицки във финансиране на украинските въоръжени сили. Тогава беше постановено да бъдат иззети активи за 8 млрд. рубли, включително 7 млрд. рубли по банкови сметки. Освен това в полза на държавата трябваше да преминат апартамент и пет паркоместа в Москва, както и вила в Подмосковието на стойност над 1 млрд. рубли.

Според прокуратурата, след анексирането на Крим през 2014 г. Almaz Capital е подкрепил западните санкции, прекратил е инвестициите си в руски проекти и е започнал да изтегля средства в чужбина. След началото на войната в Украйна през 2022 г. фондът, според прокуратурата, е осъдил действията на руските власти и е насочил над 50 млн. долара към украински компании, разработващи оръжия и дронове. Защитата на Галицки настоява, че от началото на войната той е прекъснал връзките си с фонда. Самият инвеститор твърди, че е инвестирал единствено в граждански проекти.

На 8 февруари бившата съпруга на милиардера Александър Галицки - Алия - се е самоубила в арест за временно задържане, където е била по обвинение в изнудване на бившия си съпруг.

Александър Галицки е един от най-известните руски венчърни инвеститори в технологичния сектор. За 18 години съществуване Almaz Capital е инвестирал над 300 млн. долара в повече от 50 стартъпа в областите на корпоративния софтуер, киберсигурността, облачните технологии, изкуствения интелект и интернет услугите. В портфолиото му са били компании като Yandex, Acronis, Parallels, 3Dlook, Hover, GridGain, Octonion, Minut, CarPrice, GoodData, DMarket и Mobalytics.

Активите на Галицки вече започнаха да преминават към Rostec. Например платформата за продажба на употребявани автомобили CarPrice и дял в разработчика „С-Терра“ са били национализирани чрез Росимущество в полза на държавната корпорация, както и дялове в още десет компании.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Александър Галицки, IT милиардер, Русия

Още новини по темата

Русия започна енергиен шантаж срещу Армения
27 Май 2026

Мадяр очаква ЕС да се върне към руския газ след войната
21 Май 2026

И военният министър се включи в общия хор за преговори с Русия

21 Май 2026

Китай пак отказа на Путин договор за газопровода "Силата на Сибир-2"
20 Май 2026

Путин отива на двудневно посещение в Китай

19 Май 2026

Украйна прати стотици дронове към Москва
17 Май 2026

80-годишна руска правозащитничка се самоуби
15 Май 2026

Добивът на петрол в Русия се срина до нивото в ковидната 2020 г.
13 Май 2026

Тръмп изключи Русия от свръхсилите
13 Май 2026

Италиански посланик е арестуван за фалшиви визи на руснаци
09 Май 2026

Русия не пуска чужди журналисти на парада за 9 май
08 Май 2026

Атаки с дронове и блокиран интернет парализираха Москва
05 Май 2026

Русия напълно забрани вноса на западни компютри
05 Май 2026

Дронове извадиха от строя руски танкери
03 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса