Италиански посланик е арестуван за фалшиви визи на руснаци

Най-малко 100 руски граждани може би са влезли на територията на Италия, без да имат право за това, като това се е случило в период от осем месеца, между декември 2024 г. и юли 2025 г. За целта те са използвали туристически визи с продължителност една или две години, издадени въз основа на фалшифицирани документи, пишат италианските издания „Фато куотидиано“ и „Република“, съобщи БТА.

В схемата са участвали бившият италиански посланик в Узбекистан Пиергабриеле Пападия Де Ботини и негова руска съратничка на име Татяна Тараканова, която е бивша служителка на Италианската държавна агенция за туризма, пише "Фато куотидиано". По отношение на Татяна Тараканова „Република“ пише, че тя е 53-годишна рускиня с италианско гражданство, постоянно пребиваваща в България и че е била сътрудничка на Пападия по времето, когато той е работил италианското консулство в Москва.

Двамата са обвинявани в Италия за корупция и създаване на благоприятни условия за незаконна имиграция в Италия и са били арестувани от Финансовата гвардия в Рим.

Former Italian ambassador to Tashkent (dismissed last December) was arrested in Rome for running a racket that sold European Schengen visas to Russians for as much as €16,000 apiece. Prosecutors asked for custody because he allegedly planned to escape to Russia.… pic.twitter.com/ITYzwJCs8f — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) 8 май 2026 г.

В хода на разследването е било установено, че 95 руснаци са влезли в Италия на базата на визи, издавани въз основа на фалшиви документи. Обект на проверка са обаче общо 170 визи от общо 400 издадени през гореспоменатия период.

Пападия е получавал чрез Телеграм имена на хора, на които е трябвало да бъде разрешено влизане в Италия. Тези имена са постъпвали от три московски туристически агенции, които засега не изглеждат свързани с Кремъл.

Разследването е започнало след подаден сигнал от страна на Главния инспекторат към министерството на външните работи.

Още през септември 2022 г. ЕС прикани държавите членки да не приемат молби за издаване на визи на руснаци, които живеят в трети страни, особено ако те нямат разрешително за постоянно пребиваване в тези трети страни.

Засега не е ясно на каква тарифа са били предлагани услугите по издаване на визите, но хипотезите са, че бившият посланик може да е получил до 16 000 евро за всеки случай. След като е бил разкрит, дипломатът е опитал да се укрие в Москва. На 11 ноември 2025 г. той дори е задал въпрос към програмата с изкуствен интелект Чат Джи Пи Ти как да поиска политическо убежище в Русия.

По време на разпитите бившият посланик е отричал да е руски агент и е отхвърли обвиненията в корупция.

Италианските медии напомнят, че Пападия е бил през 2012-2013 г. италиански консул в Москва и през 2013 г. руските визи за Италия са се увеличили с 20 процента: италианското консулствоа е издало 750 хиляди визи. Предишният рекорд беше през 2012 г. – 600 хиляди издадени визи.