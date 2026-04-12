Великденското примирие между Русия и Украйна остана само на хартия

Днес, 11:01
Генщаб на ВСУ

Великденско примирие, което Русия и Украйна обявиха, всъщност не съществува, показват данните на двете воюващи страни. 
 
Генералният щаб на ВСУ съобщи за 2299 нарушения от страна на Русия, които са били отчетени само до тази сутрин. Имало е стотици обстрели и почти 1800 удара с дронове.

Министерството на отбраната на Русия съобщи за 1971 нарушения от страна на ВСУ, включително удари с FPV-дронове и обстрел на граничната зона.

Ръководителят на ОП Кирил Буданов заяви, че еднодневното примирие едва ли ще бъде удължено. По думите му, подобно нещо вече се е случвало – обявявали са „тишина“, но тя редовно е била нарушавана, въпреки че формално са се опитвали да я спазват. „Мисля, че нищо няма да се промени и днес ще бъде същото“, каза Буданов.

