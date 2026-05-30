Руските служби са станали по-агресивни заради санкциите

Днес, 09:43
Владимир Путин
Руските разузнавателни служби са станали по-агресивни в усилията си да се сдобият със западни технологии и отбранителни тайни, тъй като санкциите оказват все по-силен натиск върху руската икономика, функционираща в условията на война, съобщиха пред Associated Press трима високопоставени европейски представители на разузнаването.

Според тях агентите на Москва създават фиктивни компании, вербуват посредници и използват кибершпиони и хакери, които събират информация, за да бъде използвана и за атаки срещу ключова инфраструктура.

Четири години международни санкции са затруднили възможностите на Москва да се снабдява с машини, технологии и научни разработки от Европа, докато продължителната война в Украйна е натоварила важни отрасли на индустрията и е тласнала страната към потенциална финансова криза.

„Те много добре знаят от какво имат нужда“ и полагат „сериозни усилия“, за да придобият съвременни металорежещи машини, промишлено оборудване, научни разработки и технологии с двойна употреба, заяви Кристофер Веделин, заместник-ръководител на оперативната дейност в Шведската служба за сигурност.

 

