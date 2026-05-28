Кремъл разреши на едрия бизнес да закупува зенитни установки, за да се отбранява срещу безпилотни дронове. Руските власти утвърдиха механизъм, който позволява на частни компании да придобиват едрокалибрено въоръжение за защита на своите обекти от атаки с дронове. Както съобщават източници на РБК, свързани с Министерството на отбраната, става дума за зенитни артилерийски комплекси, както и за радиолокационни средства, специализиран транспорт и комплекси за радиоелектронна борба (РЕБ). „С цел оперативно осигуряване на всичко необходимо за формираните подразделения на мобилните огневи групи съвсем наскоро на държавно ниво бяха взети съответните решения“, обясни един от събеседниците.

Темата беше повдигната на 26 май по време на среща с Владимир Путин от ръководителя на Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП) Александър Шохин. Той се оплака, че големите предприятия имат нужда не само от автомати калибър 7,62 мм, но и от по-сериозни средства: „различни системи за РЕБ, лазерни установки и други калибри“. Шохин също така поиска към обектите да бъдат прикрепени резервисти, които в момента често се прехвърлят от едно място на друго.

Според източниците на РБК в повечето региони на европейската част на Русия вече се формират нови мобилни огневи групи - от резервисти, доброволци от регионалните подразделения „БАРС“, както и служители на частни компании. За да се съкратят сроковете за осигуряване на огневите групи, закупуваното от частните компании въоръжение ще бъде предавано директно на военните части, ангажирани с противовъздушната отбрана на промишлената и гражданската инфраструктура, отбеляза един от източниците на изданието.

Всичко това очевидно е заради интензивните украински атаки с дронове във вътрешността на Русия. Най-вече по нефтопреработвателните бази.