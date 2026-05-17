Украйна прати стотици дронове към Москва

12 души са ранени в Москва в резултат на атака с безпилотни летателни апарати, заяви кметът на руската столица Собянин.

Целта на атаката е била Московският нефтопреработвателен завод в Капотня. "Пострадали са предимно строители, които са били на смяна близо до входа на завода. Работата на завода не е нарушена. Повредени са три къщи. Не е ясно колко от тях са починали.

Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната продължават да отблъскват масираната атака. През последните 24 часа са свалени над 120 безпилотни летателни апарата“, се казва в съобщението.

На летищата „Шереметиево“, „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“ са въведени временни ограничения за излитане и кацане на самолети. „Шереметиево“ е било една от целите на атаката, има паднали отломки на летището.

„От 3 часа сутринта силите за противовъздушна отбрана отблъскват мащабна атака с безпилотни летателни апарати срещу столицата", заяви губернаторът на Московска област Андрей Воробьов.

В резултат на попадането на безпилотен летателен апарат в частна къща е загинала жена в Химки. Още един човек се намира под развалините. Двама мъже са загинали в село Погорелки (Митищи). Там отломки от безпилотен летателен апарат са попаднали в строяща се къща.

От отломките е пострадала още една къща — там няма пострадали хора. В микрорайон Путилково в Красногорск безпилотен летателен апарат е попаднал в многоетажна жилищна сграда. Пострадали са няколко апартамента, няма пострадали хора.

В Истра безпилотен летателен апарат е паднал върху жилищни сгради: многоетажна сграда в Дедовск и шест частни къщи в селището Агрогородок. Според предварителната информация са пострадали трима мъже и една жена.

Още една частна къща се е възпламенила в резултат на падане на безпилотен летателен апарат в село Суботино (Наро-Фомински окръг). Няма пострадали.

Освен това са атакувани инфраструктурни обекти в няколко общини. На всички адреси продължават да работят пожарникари, служители на МЧС, полицията и администрациите.

В Зеленоград (Москва) се съобщава за удари по предприятия, сред които са обекти на „Ангстром“ — производител на микроелектроника, полупроводници и микропроцесори. Освен това гори обект на „Транснефт“ — главната нефтопревозна компания на Руската федерация.

В Московска област под атака е попаднала претоварната станция „Солнечногорская“ в село Дурикино — обект за съхранение и претоварване на нефтопродукти.

В Дубна е ударен МКБ „Радуга“ — бюро, разработващо крилати ракети и друго ракетно въоръжение.

