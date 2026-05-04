В Русия арестуваха директорите на две ключови военни предприятия

Така и не е ясно колко ракетни комплекса "Сармат" реално са произведени

Директорите на две ключови военни предприятия бяха задържани в Русия.

В Красноярск беше арестуван Александър Гаврилов, директор на Красноярския машиностроителен завод, съобщиха руските медии. Предприетието е от най-големите в руския военно-промишлен комплекс и влиза в състава на "Роскосмос". То произвежда ракетния комплекс "Сармат" с междуконтиненталната балистична ракета РС-28, както и балистични ракети за подводниците Р-29РМУ2 "Синева".

За ареста написа и депутатът от красноярския градски съвет Иван Петров. По негова информация директорът е заподозрян в получаване на подкуп от 3 млн. рубли. Сътрудници на завода съобщиха, че следователите вече две седмици работят на територията на предприятието. По данни на РИА "Новости" Гаврилов е в ареста от края на април по дело за безстопанственост.

Гаврилов ръководи Красноярския машиностроителен завод от август 2018 г. През април 2026 г. предприятието бе включено в санкционния списък на ЕС.

"Сармат" е стратегически руски комплекс от ново поколение. През 2022 г. бе обявено, че е започнало серийно производство на установките и ракетите, а през 2023 г. - че комплексът е разгърнат за бойно дежурство. Колко ракети "Сармат" са реално произведени обаче, не е ясно. Много от изпитанията завършиха със зрелищен провал.

През 2017 и 2018 г. Русия проведе четири неуспешни изпитания на "Сармат". По данни на CBS най-продължителният полет на ракетата е около 35 км, след което тя е загубила управление и е паднала. През април 2022 г. е единственият успешен пуск на ракетата. През февруари 2023 г. обаче CNN съобщи за още един неуспешен пуск. През септември 2024г. OSINT-аналитиците съобщиха за взрив на "Сармат" по време на изпитания на космодрума в Плесецк. През октомври 2025 г. Путин отново обеща на военните, че Русия скоро ще постави "Сармат" на бойно дежурство.

Взорвалась МБР "Сармат", запущенная с базы "Ясное".

Эту ракету ещё с 2021 года обещают поставить на боевое дежурство, но все испытания проваливаются. Предыдущий запуск закончился взрывом прямо в шахте pic.twitter.com/HAHrludelm — SAW (@SA61W) 1 декември 2025 г.

Юрий Козаренко, бивш изпълнителен директор на компанията за безпилотни летателни системи “Транспорт на бъдещето“ и бивш съветник на губернатора на Самарска област, е задържан в Белгород. Регионалното министерство на вътрешните работи му е повдигнало обвинения в измама в големи размери, пише “Комерсант”.

“Транспорт на бъдещето” играе ключова роля в развитието на безпилотни апарати в Русия. В края на 2024 г. компанията обяви готовността си да произвежда 40 дрона на месец на завода си в Толяти и 60 в Белгородска област, с планове да увеличи месечното производство до 250 безпилотни летателни апарата. През януари 2025 г. руският президент Владимир Путин посети завода в Самара, като инспектира зоните за разработка, сглобяване и тестване с участието на Козаренко.

През март миналата година губернаторът Вячеслав Федорищев назначи Юрий Козаренко за свой съветник, обявявайки назначението на среща за разработването на безпилотни летателни системи, на която присъстваха ръководители на регионалното правителство и съответните организации. Тогава губернаторът заяви, че до 2029 г. Самарската област трябва да се превърне в ключов разработчик и производител на безпилотни системи в страната.

Пресслужбата на правителството на Самарската област потвърди пред „Комерсант“, че Юрий Козаренко е освободен от задълженията си като обществен съветник на губернатора Вячеслав Федорищев, считано от 31 октомври миналата година. Той също така е подал оставка като изпълнителен директор на „Транспорт на бъдещето“.