Франция започна да доставя на Украйна стари рибарски мрежи за защита от дронове, съобщава The Guardian. Мрежите, които обикновено се изхвърлят след две години използване, се оказали ефективни за изграждане на тунели по фронтовите пътища, където дроновете се заплитат като мухи в паяжина. Според изданието в Украйна вече са изпратени две партиди от такива мрежи с обща дължина около 280 километра.
Украйна се пази от дронове с рибарски мрежи
Днес, 07:38
