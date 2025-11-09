Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Украйна се пази от дронове с рибарски мрежи

Днес, 07:38
Дроновете се оплитат в мрежите
Дроновете се оплитат в мрежите

Франция започна да доставя на Украйна стари рибарски мрежи за защита от дронове, съобщава The Guardian. Мрежите, които обикновено се изхвърлят след две години използване, се оказали ефективни за изграждане на тунели по фронтовите пътища, където дроновете се заплитат като мухи в паяжина. Според изданието в Украйна вече са изпратени две партиди от такива мрежи с обща дължина около 280 километра.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Украйна, руски дронове, мрежи

Още новини по темата

Киев, Харков и Полтава останаха без ток заради руски атаки
09 Ноем. 2025

Русия атакува Украйна с 45 ракети и над 400 дрона

08 Ноем. 2025

Чехия свали знамето на Украйна от сградата на парламента
07 Ноем. 2025

Украйна е унищожила ракетен комплекс "Орешник"
31 Окт. 2025

Русия отново атакува жилищни райони на Киев
26 Окт. 2025

Русия удари детска градина в Харков
22 Окт. 2025

The Economist: С това темпо 103 г. ще са нужни на Русия да превземе Украйна
18 Окт. 2025

Украинска делегация се срещна с производителя на "Томахоук"
15 Окт. 2025

Русия атакува с 450 дрона и 30 ракети енергийната система на Украйна
10 Окт. 2025

Полша е била подложена на безпрецедентна тролска атака
08 Окт. 2025

Близо 2000 руски военни обекта влизат в обсега на "Томахоук"
07 Окт. 2025

Руски дрон атакува цивилни на гара край Суми
04 Окт. 2025

Десетки дронове удариха Киев
28 Септ. 2025

България и още 9 държави ще са стената срещу дронове на Източния фланг
26 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън