Румъния открива оръжеен хъб за Украйна

Румънските власти планират да открият през януари 2026 г. втория по големина център за координация и транзит на военно оборудване за Украйна. Това съобщи в събота defenseromania.ro, цитирайки Майк Келер, заместник-командващ на Мисията на НАТО за сигурност и обучение в Украйна (NSATU), предава БГНЕС.

Създаването на центъра има за цел да осигури резервен поток от доставки на оръжие, да засили логистичната устойчивост на източния фланг на НАТО и да намали натоварването на съществуващия център в Жешов, Полша. Новият логистичен център ще бъде под прякото командване на НАТО и ще обработва заявки за артилерия, противовъздушна отбрана и системи за електронна война. На 29 октомври Румъния, съвместно със САЩ, стартира производството на два вида военни дрона в град Брашов, централна Румъния. Заводът ще произвежда общо седем вида дрона, чиито прототипи вече са в процес на разработка.