Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Румъния открива оръжеен хъб за Украйна

Целта е да има резервен поток и да се намали натоварването на съществуващия център в Жешов в Полша

Днес, 08:43
"Пейтриът" по време на оръжейно изложение в Румъния
Архив ЕПА/БГНЕС
"Пейтриът" по време на оръжейно изложение в Румъния

Румънските власти планират да открият през януари 2026 г. втория по големина център за координация и транзит на военно оборудване за Украйна. Това съобщи в събота defenseromania.ro, цитирайки Майк Келер, заместник-командващ на Мисията на НАТО за сигурност и обучение в Украйна (NSATU), предава БГНЕС.

Създаването на центъра има за цел да осигури резервен поток от доставки на оръжие, да засили логистичната устойчивост на източния фланг на НАТО и да намали натоварването на съществуващия център в Жешов, Полша. Новият логистичен център ще бъде под прякото командване на НАТО и ще обработва заявки за артилерия, противовъздушна отбрана и системи за електронна война. На 29 октомври Румъния, съвместно със САЩ, стартира производството на два вида военни дрона в град Брашов, централна Румъния. Заводът ще произвежда общо седем вида дрона, чиито прототипи вече са в процес на разработка.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румъния, зъб, Украйна, оръжие

Още новини по темата

Руски войници отвлекли 50 души от украинско село
21 Дек. 2025

Европа дава 90 млрд. евро на Украйна
19 Дек. 2025

15 страни обещаха помощ на Украйна през 2026 г.

16 Дек. 2025

Европа прие гаранции за сигурността на Украйна
16 Дек. 2025

Румъния ще включи в газовата си мрежа биометан

15 Дек. 2025

Филм за корупцията разтърси Румъния и извади хората на улицата
14 Дек. 2025

В Букурещ протестираха срещу корупцията в съдебната система
12 Дек. 2025

Новият план на Тръмп: 30% от Донецка област става демилитаризирана зона
11 Дек. 2025

Румъния въвежда ограничения заради КОВИД-19
10 Дек. 2025

Зеленски каза "да" за предсрочни избори
09 Дек. 2025

Тръмп усилва натиска върху Зеленски
08 Дек. 2025

Синът на зам.-кмет на Харков е зверски убит във Виена
08 Дек. 2025

Чиприан Чуку е новият кмет на Букурещ
07 Дек. 2025

Русия и Украйна загубиха 2 млн. души във войната
07 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ