Турция ще пази Румъния и Естония от Русия с изтребители

Операциите ще са част от засилените мисии на НАТО за въздушно патрулиране срещу провокациите на Москва

15 Яну. 2026
Турски F-16
Турски F-16

Турция планира да разположи изтребители в Естония и Румъния като част от засилените мисии на НАТО за въздушно патрулиране, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Анкара планира да проведе четиримесечно разполагане в Естония между август и ноември 2026 г., последвано от още една ротация в Румъния от декември 2026 г. до март 2027 г., съобщи Министерството в седмичния си брифинг за пресата. Турция е допринесла значително за операциите на НАТО за въздушно патрулиране, насочени към защита на съюзническото въздушно пространство в мирно време, се казва още в съобщението.

Преди това страната е извършвала засилени мисии за въздушно патрулиране в Полша между юли и септември 2021 г. и в Румъния между ноември 2023 г. и април 2024 г., припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

Планираните разполагания са част от мерките на НАТО за засилване на противовъздушната отбрана, предприети след регистрирани многократни нарушения на въздушното пространство на държави от алианса от страна на Русия.

Турция също така ще бъде домакин на следващата среща на върха на НАТО през юли, отбелязва британската агенция.

България, Румъния и Турция ще сдържат Русия в Черно море
Три натовски държави - България, Турция и Румъния, ще проведат съвместна операция в Черно море, включително в непосредствена близост до конфликтната зона, образувала се след нахлуването на Русия в Украйна.
СЕГА
31 Дек. 2023

НАТО са поискали от Турция да предостави изтребители F-16 за мисията на Алианса "Въздушно патрулиране на Балтийско море" през 2026 г., няколко месеца по-рано от предварително планираното, предава в същото врем Turkiye Today, цитирана от Фокус.  Искането идва на фона на засилените мерки за отбрана на НАТО след поредица от руски нарушения на въздушното пространство на Алианса. 
Турските изтребители за последно участваха в мисията по въздушно патрулиране в началото на 2025 г. През септември 2021 г. подразделения на турските военновъздушни сили се завърнаха в страната след участие в мисията на НАТО "Засилено патрулиране на въздушното пространство" в Полша - първото подобно разполагане на Турция от 15 години насам, съобщи тогава Министерството на отбраната. В рамките на мисията четири изтребителя F-16 и военен персонал бяха разположени във военновъздушната база Малборк от 6 юли до 15 септември 2021 г. За малко над два месеца самолетите изпълниха около 30 бойни полета с продължителност между един и час и половина, включително дежурства за бързо реагиране и съвместни тренировки с полските военновъздушни сили. 

МС одобри влитането на турски изтребители в българско небе
За първи път път България ще позволи на турски изтребители да влитат в българското въздушно пространство при извършване на операции.
СЕГА
25 Яну. 2024



Турските военновъздушни сили (ВВС) участваха и в двустранната тренировъчна мисия на НАТО "Засилено патрулиране на въздушното пространство" в Западното Черно море през 2024 г., като разположиха два изтребителя F-16 от Първо главно командване на авиационната база. 

Военновъздушните сили на страните членки наблюдават постоянно въздушния трафик над Европа и реагират при необичайна или потенциално враждебна активност, както и при загуба на комуникация между граждански самолети и контрола на въздушното движение. 

Пълната отговорност за мисията носи Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа (SACEUR). Операциите се ръководят от Съюзното военновъздушно командване (AIRCOM) в Рамщайн, Германия, с денонощно командване и контрол от три Обединени центъра за въздушни операции (CAOC). Центърът в Торехон, Испания, отговаря за въздушното пространство южно от Алпите, този в Уедем, Германия - за зоната северно от Алпите, а центърът в Бодьо, Норвегия, покрива Скандинавия и арктическото въздушно пространство. 

Припокриващите се зони на отговорност осигуряват резервираност и непрекъснат контрол. По данни на НАТО трите центъра ежедневно наблюдават до 30 000 въздушни движения в европейското въздушно пространство на алианса и координират дейностите на съюзническите военновъздушни сили.

 

