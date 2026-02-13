Чаушеску се оказа най-харесваният бивш лидер в Румъния

ЕПА/БГНЕС Румънци държат националния флаг с изрязан от него комунистически герб - като спомен от революцията срещу Чаушеску през 1989 г.

Ново социологическо проучване в Румъния показва, че 36 години след революцията, свалила диктатора Николае Чаушеску, той остава най-харесваният от румънците политически лидер в съвременната история на страната, пише новинарският сайт Зиаре, цитиран от БТА .

Според анкетата на "Кълт Рисърч", осъществена в периода 2-10 февруари 2026 г., при едно хипотетично гласуване комунистическият диктатор би победил всички президенти, избрани след 1989 г.

Ако румънците имаха пред себе си бюлетина, включваща всички лидери след 1967 г., предпочитанията им биха изглеждали така: за Николае Чаушеску биха гласували 41%, за Траян Бъсеску - 26%, за Емил Константинеску - 17%, за Клаус Йоханис - 11%, а за Йон Илиеску - 5%.

Комунистическата носталгия е по-видима в селските среди, сред лицата с гимназиално или професионално образование, безработните, пенсионерите и домакините, показват данните от проучването. На другия полюс, Траян Бъсеску остава фаворит на предприемачите, на хората с висше образование и на жителите на големите градове.

Най-любопитното заключение на проучването се отнася до поколението X (46-61 години), което единствено показва ясна съпротива срещу мита за "Златна епоха" с най-ниско ниво на симпатия към диктатора - 36 на сто.

За сравнение, поколенията, които познават комунизма само от разказите или учебниците, са най-силно привлечени от авторитаризма: поколението Y (30-45 години) с максималните 46% симпатия и поколението Z (17-29 години) с 42% симпатия.

По отношение на световните лидери румънците са разделени между прогресисткия и авторитарния модел, показва още анкетата. Френският президент Еманюел Макрон получава 27 на сто от гласовете, като е предпочитан от градския елит и хората с по-високо образование. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се ползва с одобрението на 26 на сто от румънците, като е предпочитан от симпатизантите на Чаушеску. А руският държавен глава Владимир Путин привлича симпатиите на 17 на сто от анкетираните, основно хора с по-ниско образование и от селските среди.