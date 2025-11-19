Медия без
Румъния вдигна два изтребителя заради руски дрон

Днес, 10:04
Бяха вдигнати два самолета "Юрофайтър"

Румъния вдигна изтребители във въздуха, след като дрон наруши въздушното ѝ пространство при руска атака срещу украинска инфраструктура край границата, съобщи министерството на отбраната в Букурещ, предадоха Ройтерс и БНР.

Страната членка на ЕС и НАТО, която има 650-километрова граница с Украйна, на няколко пъти е съобщавал за паднали фрагменти от руски дронове на своя територия, след като Москва атакува украинска пристанищна инфраструктура от другата страна на Дунав.

Министерството съобщи, че радар е засякъл дрон на 8 км навътре във въздушното пространство на страната в окръг Тулча.

Задействани са били два изтребителя "Юрофайтър" – част от германската мисия за охрана на въздушното пространство, а след това и два румънски Ф-16 и предупреди жителите на два югоизточни окръга – Тулча и Галаци, да потърсят убежище.

Няма данни за свалени дронове. Полша, която също има обща граница с Украйна, временно затвори летищата в Жешов и Люблин и вдигна изтребители във въздуха като предпазна мярка.

Вчера за няколко часа около 200 жители на румънско село бяха евакуирани след руска атака с дрон от другата страна на Дунав в съседна Украйна.

Евакуацията на две села – първа в Румъния в резултат на руската война в Украйна, се наложи след атака, която в нощта срещу понеделник, при която се запали турски кораб, пренасящ пропан бутан.

