Румъния и Полша осуетиха руски опит за саботаж

Румънската разузнавателна служба (РРС) е осуетила опит за саботаж, организиран от Русия на румънска територия, предадоха румънски медии. Междувременно стана ясно, че същата мрежа е действала и в Полша.

Двама украинци, работещи за Русия, са поставили в Румъния запалителни устройства в пакети, които е трябвало да бъдат изпратени чрез куриерска компания, и са ги взривили дистанционно. Събитията са се случили преди седмица, но са били пазени в тайна.

Руската мрежа е действала и в Полша, а тайните служби са координирали действията си срещу нея. Полският премиер Доналд Туск днес заяви, че 8 души са били задържани в различни региони на Полша през последните дни по подозрение, че подготвят саботажи, както и че са шпионирали военни обекти. Разследването е в ход, с по-нататъшни оперативни действия.

Властите в Румъния и Полша са осуетили мащабна саботажна операция, координирана директно от руските тайни служби, която е имала за цел да изпрати експлозивни пакети до Украйна по маршрути от Румъния и Полша. Според Румънската разузнавателна служба (РРС), между 14 и 15 октомври 2025 г. двама украински граждани са дошли в Румъния от Полша и са оставили в централата на Nova Post в Букурещ (най-голямата частна украинска куриерска компания) пакети, съдържащи самоделни запалителни устройства - термит и бариев нитрат - оборудвани с механизми за дистанционно задействане и GPS, камуфлирани в аудио слушалки и автомобилни части. Целта, обясняват властите, е била да се предизвикат пожари или дори експлозии по време на транспортиране, но също така и да се запали пожар в централата на Nova Post в Букурещ. Пакетите е трябвало да напуснат Полша, да преминат през Румъния и по-късно да пристигнат в Украйна.

Координираната намеса на румънските и полските власти е позволила прихващането и неутрализирането на пакетите, преди да причинят щети, подчертава SRI. Говорителят на Координатора на специалните служби в Полша подчертава, че операцията е част от дестабилизираща кампания, организирана от Русия срещу държавите, които подкрепят Украйна. Както SRI, така и полските разузнавателни служби потвърждават, че разследванията продължават и че те са насочени към широка мрежа от саботьори, участващи в подобни действия на територията на няколко европейски държави, като част от хибридна кампания, провеждана от руските тайни служби за сплашване на населението и дестабилизиране на Европейския съюз. Полските власти съобщиха, че обширни разследвания на дейността на руските разузнавателни служби са довели до общо 55 ареста само в Полша напоследък.