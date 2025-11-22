Медия без
Полският Сейм поиска преместване на руското посолство във Варшава

Сградата се намира твърде близо до ключови държавни институции е мотивът на депутатите

22 Ноем. 2025Обновена
Огромният комплекс на руското посолство е построен през 50-те години на ХХ век
Полските законодатели единодушно приеха резолюция, с която призовават правителството да премести руското посолство във Варшава на фона на нарастващи притеснения от саботаж, позовавайки се на опасения относно близостта на мисията до ключови държавни сгради в столицата.

Резолюцията, приета вчера от Сейма - долната камара на полския парламент, беше подкрепена с 439 гласа, без нито един „против“ и само един „въздържал се“. По-рано парламентарните комисии по отбрана и външни работи също одобриха документа единодушно.

В резолюцията Сеймът изисква от правителството да осигури сигурността на района, в който се намира руското посолство на улица "Белведерска" №49, в непосредствена близост до Министерството на отбраната. Улицата в центъра на Варшава е част от историческия маршрут на града, свързващ основни държавни институции. Построен през 50-те години на ХХ век огромният посолски комплекс е също така и в непосредствена близост до двореца Белведере - една от резиденциите на полския президент, както и до офиса на премиера.

Сеймът предлага съща така да бъде засилена контраразузнавателната и противодронната защита на споменатите три сгради, както и да се проучи в рамките на международното право въпросът за преместването на руската дипломатическа мисия.

Решението идва на фона на нарастващите опасения за сигурността в Полша, след като стратегическа жп линия южно от Варшава бе взривена след саботаж. На други места по същия маршрут следователите откриха доказателства за манипулиране на релсите и скъсани надземни кабели. За саботажа бяха обвинени двама украинци, работещи за руските интереси.

По-рано този месец външното министерство на Полша поиска от Русия да затвори последния действащ в страната генерален консулски офис - в Гданск, до 23 декември. Малко преди това полското външно министерство извика временния посланик на Русия Андрей Ордаш.

 

Допълнителни мерки

Полската полиция обяви началото на съвместна операция с въоръжените сили за защита на жизненоважната инфраструктура на страната след саботажа на жп линията, водеща към Украйна. 

„Във връзка с актовете на саботаж, извършени на железопътната инфраструктура в участъка Варшава-Люблин, главнокомандващият на полицията се обърна към министъра на вътрешните работи и администрацията с молба да подкрепят полицейските действия с войници от полските въоръжени сили“, съобщава уебсайтът на ведомството.

Отбелязва се, че операцията ще изисква сътрудничество със службите за железопътна сигурност и на полската армия. Тази съвместна работа ще включва наблюдение и патрули. 

По-рано полското Министерство на отбраната съобщи, че 400 войници от Силите за териториална отбрана вече са назначени за защита на железопътните линии и че този брой ще бъде увеличен до 10 000 след 21 ноември

