САЩ се зарекоха да бранят "всяка педя от територията на НАТО"

Действията на Русия показват неуважение към усилията ни да прекратим войната, заяви щатският посланик в ООН

Днес, 07:22
Съветът за сигурност на ООН
ЕПА/БГНЕС
Съветът за сигурност на ООН

САЩ заявиха пред Съвета за сигурност на ООН, че ще защитават "всяка педя територия на НАТО", след като по-рано през седмицата Полша свали руски дронове на своя територия, съобщи "Киев Индипендънт", цитирано от БГНЕС.

"Съединените щати стоят зад нашите съюзници от НАТО пред тези тревожни нарушения на въздушното пространство", заяви временният посланик на САЩ в ООН Дороти Ший, обръщайки се към 15-членния Съвет за сигурност.

Нейните думи изглежда са насочени към успокояване на съюзниците, след като президентът Доналд Тръмп бе критикуван за коментара си, че инвазията "можело да е грешка".

Ший добави, че Русия е увеличила бомбардировките си в Украйна след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска на 15 август.

"Тези действия, включително нарушаването на въздушното пространство на съюзник на САЩ – умишлено или не, показват огромно неуважение към добросъвестните усилия на САЩ за прекратяване на конфликта", каза американският дипломат.

Полша потвърди, че е свалила руски дронове над територията си с помощта на самолети на НАТО, като нарече инцидента умишлено нарушение на суверенитета си.

Вчера НАТО обяви старта на нова мисия по укрепване на отбраната на източния фланг на Европа под името "Източен страж". Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че операцията е отговор на нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша. "Ние като НАТО трябва ясно да заявим своята решимост и способност да защитим територията си", каза той, цитиран от "Ройтерс".

Засега в мисията участват Дания, Франция, Великобритания и Германия, но се очаква скоро да се присъединят и други страни. Дания ще предостави два изтребителя F-16 и фрегати, Франция - три изтребителя Rafale, Германия - четири Eurofighter. Рюте подчерта, че НАТО ще продължи да анализира обстоятелствата по инцидента в полското небе, но действията на Русия са били "безразсъдни и неприемливи", независимо дали са били преднамерени.

