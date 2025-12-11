Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ превзеха танкер край Венецуела

Днес, 00:18

САЩ заловиха петролен танкер край бреговете на Венецуела и това вероятно ще доведе до сериозна ескалация в четиримесечната кампания на американския президент Доналд Тръмп срещу диктатора на южноамериканската страна, Николас Мадуро.
Президентът на САЩ потвърди операцията в сряда, като каза пред репортери: „Току-що заловихме танкер край бреговете на Венецуела – голям танкер, много голям, всъщност най-големият, заловен някога“. Тръмп обеща допълнителна информация по-късно. 
Двама американски служители казаха пред Ройтерс, че операцията е била ръководена от Бреговата охрана на САЩ, но не посочиха името на танкера, нито казаха конкретно къде е станало прихващането. Високопоставен служител от администрацията на Тръмп каза пред “Блумбърг”, че САЩ са извършили „съдебно изпълнително действие срещу плавателен съд без националност“, който за последно е акостирал във Венецуела.
Предполага се, че една петролна блокада на Венецуела би сринала икономиката на страната и би ускорила падането на Мадуро. 
Мадуро е на власт от 2013 г., когато наследи Уго Чавес. Мадуро се обяви за победител на миналогодишните президентски избори, а основния му конкурент Едмундо Гонсалес, замине в изгнание в Испания.
От август насам САЩ са обявили награда от $50 милиона за главата на Мадуро, САЩ предприеха най-голямото военноморско разполагане в Карибско море от Кубинската ракетна криза през 1962 г. и извършиха серия от смъртоносни въздушни удари срещу предполагаеми лодки с наркотици, при които загинаха над 80 души.
Във вторник два американски изтребителя кръжаха над Венецуелския залив около 40 минути. Самолетите прелетяха малко на север от Маракайбо, един от най-населените градове във Венецуела.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Николас Мадуро, Венецуела, САЩ

Още новини по темата

Конгресът гарантира присъствието на 76 000 войници в Европа
09 Дек. 2025

САЩ "продават" на Полша 250 "Stryker"-и за 1 долар
07 Дек. 2025

САЩ предложили на Мадуро да избяга в Москва
01 Дек. 2025

Четирима убити и 19 са ранени на детски рожден ден в Калифорния
30 Ноем. 2025

САЩ затвориха небето над Венецуела
30 Ноем. 2025

"Самолетът на Страшния съд" изчезна по време на мисия

29 Ноем. 2025

САЩ увеличиха доставките на втечнен газ за Европа с 40% за година
28 Ноем. 2025

Тръмп, Зеленски и Европа са сигурни: Мирът е близо!
25 Ноем. 2025

Украйна: Мирният план е във финален етап на съгласуване
24 Ноем. 2025

Венецуела насърчава гражданите си да се шпионират с мобилно приложение
18 Ноем. 2025

САЩ ще дават приоритетно виза при билет за световното
18 Ноем. 2025

САЩ обявиха военна операция срещу наркотрафика в западното полукълбо
14 Ноем. 2025

Конгресът сложи край на бюджетната блокада в САЩ

13 Ноем. 2025

Летящи спецгрупи тръгват да ровят за пране на пари

10 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ