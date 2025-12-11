САЩ превзеха танкер край Венецуела

САЩ заловиха петролен танкер край бреговете на Венецуела и това вероятно ще доведе до сериозна ескалация в четиримесечната кампания на американския президент Доналд Тръмп срещу диктатора на южноамериканската страна, Николас Мадуро.

Президентът на САЩ потвърди операцията в сряда, като каза пред репортери: „Току-що заловихме танкер край бреговете на Венецуела – голям танкер, много голям, всъщност най-големият, заловен някога“. Тръмп обеща допълнителна информация по-късно.

Двама американски служители казаха пред Ройтерс, че операцията е била ръководена от Бреговата охрана на САЩ, но не посочиха името на танкера, нито казаха конкретно къде е станало прихващането. Високопоставен служител от администрацията на Тръмп каза пред “Блумбърг”, че САЩ са извършили „съдебно изпълнително действие срещу плавателен съд без националност“, който за последно е акостирал във Венецуела.

Предполага се, че една петролна блокада на Венецуела би сринала икономиката на страната и би ускорила падането на Мадуро.

Мадуро е на власт от 2013 г., когато наследи Уго Чавес. Мадуро се обяви за победител на миналогодишните президентски избори, а основния му конкурент Едмундо Гонсалес, замине в изгнание в Испания.

От август насам САЩ са обявили награда от $50 милиона за главата на Мадуро, САЩ предприеха най-голямото военноморско разполагане в Карибско море от Кубинската ракетна криза през 1962 г. и извършиха серия от смъртоносни въздушни удари срещу предполагаеми лодки с наркотици, при които загинаха над 80 души.

Във вторник два американски изтребителя кръжаха над Венецуелския залив около 40 минути. Самолетите прелетяха малко на север от Маракайбо, един от най-населените градове във Венецуела.