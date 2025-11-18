САЩ ще дават приоритетно виза при билет за световното

ЕПА/БГНЕС Държавният секретар на САЩ Марко Рубио (вдясно) и президентът на ФИФА Джани Инфантино (до него) слушат как Доналд Тръмп отправя призив от Овалния кабинет към всички желаещи да посетят страната за Мондиал 2026 да кандидатстват за виза веднага.

Притежателите на билети за световното първенство по футбол ще получат приоритетни интервюта за американска виза, за да могат да влязат в САЩ за турнира. Съобщението дойде в понеделник вечер след среща между президента на Съединените щати Доналд Тръмп, президента на ФИФА Джани Инфантино и работна група на Белия дом.

Системата за приоритетно планиране на срещи на световната футболна централа (FIFA Priority Appointment Scheduling System - FIFA PASS) има за цел да помогне на администрацията на Тръмп да балансира своята строга имиграционна система, като същевременно гарантира, че посетителите на Мондиал 2026 ще могат безпроблемно да пристигнат в страната съдомакин.

"Америка приветства света" - обяви Инфантино в своето официално изявление. - Винаги сме казвали, че това ще бъде най-великото и най-приобщаващото световно първенство по футбол в историята. И услугата FIFA PASS е много конкретен пример за това."

От своя страна Тръмп заяви, че "силно" насърчава пътуващите до САЩ за световното първенство да кандидатстват за визи "веднага". А държавният секретар Марко Рубио добави, че администрацията е изпратила над 400 допълнителни консулски служители по целия свят, за да се справи с търсенето на визи, и че в около 80% от страните по света пътуващите до Щатите могат да получат час за виза в рамките на 60 дни.

Единадесет града в САЩ ще бъдат домакини на общо 78 мача по време на турнира с участието на 48 отбора. Останалите 26 двубоя ще бъдат в Мексико - 13 срещи в три града, и Канада - 13 срещи в два града. Жребият за груповата фаза ще се проведе на 5 декември.