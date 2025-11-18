САЩ ще дават приоритетно виза при билет за световното

Притежателите на билети за световното първенство по футбол ще получат приоритетни интервюта за американска виза, за да могат да влязат в САЩ за турнира. Съобщението дойде в понеделник вечер след среща между президента на Съединените щати Доналд Тръмп, президента на ФИФА Джани Инфантино и работна група на Белия дом.
Системата за приоритетно планиране на срещи на световната футболна централа (FIFA Priority Appointment Scheduling System - FIFA PASS) има за цел да помогне на администрацията на Тръмп да балансира своята строга имиграционна система, като същевременно гарантира, че посетителите на Мондиал 2026 ще могат безпроблемно да пристигнат в страната съдомакин.
"Америка приветства света" - обяви Инфантино в своето официално изявление. - Винаги сме казвали, че това ще бъде най-великото и най-приобщаващото световно първенство по футбол в историята. И услугата FIFA PASS е много конкретен пример за това."
От своя страна Тръмп заяви, че "силно" насърчава пътуващите до САЩ за световното първенство да кандидатстват за визи "веднага". А държавният секретар Марко Рубио добави, че администрацията е изпратила над 400 допълнителни консулски служители по целия свят, за да се справи с търсенето на визи, и че в около 80% от страните по света пътуващите до Щатите могат да получат час за виза в рамките на 60 дни.
Единадесет града в САЩ ще бъдат домакини на общо 78 мача по време на турнира с участието на 48 отбора. Останалите 26 двубоя ще бъдат в Мексико - 13 срещи в три града, и Канада - 13 срещи в два града. Жребият за груповата фаза ще се проведе на 5 декември.