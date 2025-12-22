САЩ забраниха новите вятърни перки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп спира всички големи крайбрежни вятърни паркове в процес на изграждане, предава Си Ен Ен.

Администрацията на Тръмп обяви в понеделник, че спира федералните договори за пет от най-големите вятърни паркове в процес на изграждане по Източното крайбрежие на САЩ (включително проектите Vineyard Wind, Revolution Wind и Coastal Virginia).

Доводите на президента и неговата администрация са основно насочени към националната сигурност, но включват и икономически и естетически аргументи. Министерството на вътрешните работи и секретарят Дъг Бъргъм цитират наскоро завършени класифицирани доклади на Министерството на войната, според които огромните въртящи се перки на турбините и силно отразяващите стоманени кули създават т.нар. „шум“ (clutter), който пречи на военните радари. Това затруднява засичането на реални движещи се цели (самолети или ракети) и генерира фалшиви сигнали. Администрацията твърди, че мащабните вятърни паркове в близост до големите населени центрове по Източното крайбрежие създават „пробиви“ в защитата срещу модерни технологии на противници.

Тръмп нарича вятърна енергия „най-скъпата форма на енергия“ и твърди, че тя оцелява само благодарение на огромни държавни субсидии, които той планира да пренасочи към добива на петрол и газ. Според администрацията, зелената енергия изкуствено повишава сметките за ток на американците. Президентът на САЩ смята турбините за „грозни“ и твърди, че те съсипват туризма и гледката към океана.

Спирането може да повлияе на инвестиции за милиарди долари и да спре близо шест гигавата нови електрически мощности, който трябва да бъдат пуснати в експлоатация през следващите няколко години.