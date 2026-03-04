Тръмп нареди пълно спиране на търговията с Испания

Президентът Доналд Тръмп съобщи, че е наредил САЩ да прекъснат всички търговски отношения с Испания заради отказа й да предостави военните си бази за мисии, свързани с удари срещу Иран, предадоха световните агенции. Тръмп е възложил изпълнението на министъра на финансите Скот Бесънт.

"Испания се държа ужасно", каза американският президент пред журналисти на среща с германския канцлер Фридрих Мерц. Той припомни, че държавите - членки на НАТО, имат ангажименти да поддържат разходи за отбрана, равни на 5% от БВП. "Всяка европейска нация, по мое искане, плати 5%, което би трябвало да прави. И всички бяха ентусиазирани от това, Германия, всички. А Испания не го направи.

Мерц го подкрепи. "Както каза президентът, вярно е, Испания е единствената, която не е готова да приеме това. И ние се опитваме да ги убедим, че това е част от общата ни сигурност", каза германският канцлер пред журналисти в Овалния кабинет.

"А сега Испания всъщност каза, че не можем да използваме техните бази", заяви Тръмп. "Испания няма абсолютно нищо, от което да се нуждаем, освен страхотни хора. Така че ще прекратим всякаква търговия с Испания. Не искаме да имаме нищо общо с Испания", отсече Тръмп.

Отговорът

Европейската комисия е готова да защити интересите на Евросъюза в отговор на заплахата на Тръмп срещу Испания

„Стоим в пълна солидарност с всички държави членки и техните граждани и чрез общата ни търговска политика сме готови да действаме, ако е необходимо, за да защитим интересите на ЕС“, заяви говорителят на ЕК Олоф Гил.

Испания е ключов член на НАТО, основна сила в ЕС, надежден търговски партньор за 195 държави, включително САЩ. Така ипанското правителство реагира на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп относно възможното прекратяване на търговията, съобщи El Pais.

Мадрид призовава за взаимноизгодни отношения с Вашингтон, както и за уважение към международното право и двустранните споразумения между Европейския съюз и Америка.

САЩ трябва да вземат предвид автономията на частните компании и да действат в рамките на закона, посочва испанското правителство.

През 2025 г. САЩ са обменили стоки с Испания на стойност 47,5 милиарда долара по американски данни. Съединените щати са изнесли с 4,6 милиарда долара повече за Испания, отколкото са внесли оттам, което означава, че търговската заплаха на Тръмп може да навреди повече на американския бизнес, отколкото на испанския.

Миналия юни испанският премиер Педро Санчес отхвърли предложението членовете на НАТО да увеличат разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 г. - повече от два пъти повече от първоначалната цел от 2%, припомня Си Ен Ен. Санчес го нарече "неразумно" и "контрапродуктивно".