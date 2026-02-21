Митото на Тръмп за всички държави по света е вече 15 %

ЕПА/БГНЕС „Срамувам се от някои членове на съда, абсолютно се срамувам, че нямат смелостта да направят това, което е правилно за нашата страна“, заяви ядосният на Върховния съд Доналд Тръмп.

За по-малко от денонощие американският президент Доналд Тръмп промени решението си колко да е глобалното мито за всички държави по света. Снощи той подписа указ за 10%, но тази вечер Тръмп заяви, че в отговор на решение на Върховния съд на САЩ повишава „глобалното мито“ за всички държави върху вноса на стоки в Съединените щати на 15%.

„Аз, като президент на Съединените американски щати, незабавно повишавам 10-процентното глобално мито за държавите, много от които десетилетия наред безнаказано "ограбваха" САЩ (докато не дойдох на власт!), до напълно разрешеното и юридически обосновано ниво от 15%“, написа президентът на САЩ в своята социална мрежа Truth Social.

Тръмп добави, че през следващите месеци неговата администрация ще определи и въведе нови „юридически допустими тарифи“, за да продължи да „направи Америка отново велика“.

Новото мито ще е "в добавка и в допълнение към нормалните ни мита, които вече начисляваме". Тръмп каза, че го налага по силата на Раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г., който дава на президента правомощия да налага временни търговски мита, за да решава проблеми, свързани с платежния баланс.

Снощи Тръмп разказа, че стоманодобивен магнат искал да го разцелува заради митата.

„Това е много влиятелен човек - много силен човек. Той е работил дълги години в стоманодобивната индустрия. Баща му е основал този бизнес. И той ми каза: „Господине, искам да ви целуна.“ Аз попитах: „Защо?“. Той отвърна: „Защото работехме само по един час седмично, а след като въведохте митата, целият този чужд боклук, който изсипваха в нашата страна, спря.““

Ходът на Тръмп дойде след като вчера Върховният съд на САЩ отмени широкообхватните и специфични за всяка отделна държава мита, които президентът започна да налага от април 2025 г. Тези пакети с нови ставки обхванаха десетки страни, с позоваване на Закона за международни извънредни икономически правомощия от 1977 г. Върховният съд обаче постанови, че макар законът позволява на президента да регулира чуждестранната търговия при извънредна ситуация в страната, той не му позволява да налага мита.

Тръмп реагира изключително остро, обвинявайки съда, че е под чуждо влияние. Той обаче добави, че съдебното решение го прави „по-силен“, тъй като президентът можел да налага дори по-високи мита в защита на страната.

Финансовите пазари реагираха с умерен ръст на решението на Върховния съд на САЩ, а бизнес организации приветстваха решението като източник на по-голяма предвидимост. Големи търговски партньори на САЩ, като Евросъюзът, Великобритания и Канада заявиха, че все още анализират ситуацията.

Демократите в САЩ веднага призоваха за незабавно връщане на средствата на засегнатите компании и потребители, макар че според някои законодатели липсва ясен правен механизъм за това.

Според първи анализ на Университета на Пенсилвания, евентуално възстановяване на неправомерно събрани мита на американски вносители на чуждестранни стоки може да е на обща стойност $175 млрд. Под въпрос са поставени и търговските сделки, които пратениците на Тръмп договориха през последните месеци под заплахата от въвеждане на високи тарифи.

Как и кога може да има връщане на внесени мита?

За почти всички стоки, подлежащи на тарифи в САЩ, вносителят оставя гаранция в агенцията за митническа и гранична защита и плаща приблизителна тарифа за стоката, за да я внесе. Правителството взема окончателно решение за стойността на митото - процес, известен като ликвидация, и това обикновено става до 314 дни след вноса на стоките. Надплатените суми се възстановяват, а при недостиг вносителят трябва да доплати.

В решението си за отмяна на митата Върховният съд на САЩ не казва как ще се връщат надвзетите суми. В особено мнение съдия Брет Кавано заяви, че решението вероятно ще доведе до сериозни практически последици в близко бъдеще, включително възстановяване на суми.

Сега делото ще иде в Съда по международна търговия, за да се уредят възстановяванията. Към момента на произнасяне на Върховния съд са били заведени над 1000 дела в международния търговски съд, търсещи възстановяване на суми. Очаква се броят им да скочи в пъти. Не е ясно дали има възможност за колективен иск, който да обхване широк кръг от компании, платили вече високи мита, според правни експерти. Същевременно желаещите да си възстановят суми имат 2 години, за да заведат иск, съгласно търговското законодателство на САЩ.

Процесът може непропорционално да навреди на по-малките предприятия, много от които вече са пострадали повече от митата, отколкото мощните компании, като Costco например.

В Съда по международна търговия е имало искове за мащабни възстановявания на суми и преди. Например през 1986 г. Конгресът прие данък за поддръжка на пристанищата, който се оценяваше въз основа на стойността на всички товари, влизащи и излизащи от пристанищата на САЩ. През 1998 г. Върховният съд постанови, че част от данъка е противоконституционна. Съдът за международна търговия наблюдаваше процеса на възстановяване на тези данъци, включващ над 100 000 ищци под управлението на съдия Джейн Рестани. Делото все още не е завършило.

Така че процесът по връщане на парите сега може да отнеме много години.

САЩ премахнаха някои мита, които Върховния съд отмени

САЩ премахнаха някои мита след съответното решение на Върховния съд от петък. Това беше обявено в изявление, публикувано по-рано в събота на уебсайта на Белия дом.

В него се посочва, че митата, наложени под претекст за национална извънредна ситуация, се премахват. По-конкретно, това са митата, наложени от САЩ през април 2025 г. върху продукти от 185 държави и територии. Освен това се премахват митата, наложени на Китай, Мексико и Канада под претекст за борба с нелегалната миграция и контрабандата на наркотици, както и на държави, закупили петрол или газ от Венецуела. Прекратена е указът, по силата на който САЩ наложиха допълнителни 25% мита на Индия през август 2025 г. във връзка с покупката ѝ на руски петрол.

Спрени са и заповедите, които позволяваха на САЩ да налагат мита на държави, доставящи петрол на Куба, както и на държави, внасящи стоки или услуги от Иран. Съответните изпълнителни заповеди „вече не трябва да са в сила“ и тарифите, които те предвиждат, „трябва да бъдат прекратени възможно най-скоро“, се казва в документа.

ЕС с претенции за 100 млрд. евро надвзети мита

Председателят на Комисията по международна търговия в Европейския парламент (ЕП) Бернд Ланге заяви, че съществува реална възможност за възстановяване на неправомерно събрани американски мита след решението на Върховен съд на САЩ срещу митническата политика на президента Доналд Тръмп.

"Надплатените мита трябва да бъдат възстановени", заяви Ланге пред "Дойчландфунк", цитиран от АПА и БТА. По думите му компетентен по въпроса е търговският съд в Ню Йорк, като вероятно ще бъдат подадени стотици хиляди заявления. Той изчислява, че само от германски предприятия или американски вносители на техни стоки са били събрани над 100 млрд. евро в повече.