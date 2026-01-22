Парламентът може да спре влизането на България в съвета на Тръмп

Не е ясно дали и кога Министерски съвет е упълномощил премиера да подпише присъединяването към Съвета за мир

Парламентът може да спре присъединяването на България към "Съвета за мир" на американския президент Доналд Тръмп. Подписаният от премиера Росен Желязков документ е международен договор, който трябва да бъде задължително ратифициран от НС и да бъде публикуван в "Държавен вестник".

Премиерът Росен Желязков обяви, че ще го внесе в НС още следващата седмица за утвърждаване.

И до този момент не е ясно на какво основание става присъединяването. Премиерът Росен Желязков уточни, че вчера е получил мандат от МС. Но в системата на МС няма решение на кабинета по този повод, нито специално упълномощаване на премиера да подпише. Там се вижда заведено някакво секретно решение на правителството, но не се разбира по каква тема е то.

Дори и да има все пак решение на Министерски съвет за присъединяване към Съвета за мир, както и изрично упълномощаване Желязков да подпише документ, ако се приеме хипотезата, че това е международен договор, то тогава е необходима ратификация от Народното събрание.

В конституцията има изрична разпоредба по този повод. Чл. 85 посочва, че Народното събрание задължително ратифицира и денонсира със закон международните договори, които:

- имат политически или военен характер;

- се отнасят до участието на Република България в международни организации.

Тук са налице и двете хипотези едновременно. Това означава, че въпросният договор трябва да бъде внесен за ратификация в Народното събрание. Той ще влезе в сила за България, едва след като бъде ратифициран и обнародван в "Държавен вестник". Нещо повече - ратификацията в такива случаи се прави не просто с решение, а със закон.

Не е ясно каква подкрепа ще получи в парламента този документ.

Засега открито за присъединяването към Съвета за мир се обявиха ГЕРБ и Делян Пеевски. "Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че направиха решителна за бъдещето на страната ни крачка, с присъединяването ни към Хартата на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос днес. За България е чест и привилегия да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред. За България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони", казва той в разпространена позиция.



“Решението за присъединяването на страната ни не нарушава националния интерес и европейския консенсус за траен мир. България е гранична зона на конфликти и ние трябва да имаме възможност да влияем на процесите! Страната ни няма финансов ангажимент към “Съвета за мир“! Това е платформа за диалог. Дипломацията е да участваш в активните процеси, а България ще бъде част от тях!", посочи Деница Сачева.

Категорично против влизането в Съвета за мир са ПП-ДБ. Останалите партии запазват пълно мълчание, въпреки че две от тях са излъчили правителството - БСП и ИТН.