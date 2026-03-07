Установен е калпав ремонт за над €1 млн. край крепостта "Баба Вида"

Едва няколко месеца след края на ремонтните работи по високата тераса на Турското кале край крепостта „Баба Вида“ във Видин са възникнали проблеми. Стойността на проекта по този паметник на културата от национално значение е над 1 млн. евро.

Ремонтът е извършен през 2024 и 2025 г. по проект на Областната администрация във Видин за запазване, реставрация и аварийно укрепване на част от крепостните стени на Турското кале, както и за озеленяване на района. По алеите са поставени нови плочки и парапети, оформено е и затревено пространство, показва репортаж на "Нова тв".

Оказва се обаче, че новопоставените плочки вече са напукани, а пространството около обекта не е достатъчно добре оборудвано - липсват пейки, кошчета за боклук и осветление.

Според уредника в крепостта „Баба Вида“ и общински съветник Калин Виденов, не е ясно как точно са изразходвани средствата по проекта. Виденов също посочва, че по алеите има множество пукнатини, но също и, че липсват напоителна и дренажна система.

"Всичко е напукано. Дори и местата, където са захванати парапетите, също почти навсякъде са напукани - казва Виденов. - Другото е, че няма места за сядане. Няма изградена напоителна система и не зная как ще виреят храсти и трева, както е по проект. Няма и дренажна система и когато вали или се топи снегът, тук се образува буквално блато".

От Областната администрация са казали пред "Нова тв", че по проекта е извършено механично почистване на растителността по каменната зидария, презиждане, премахване на коренища в дълбочина и обработка срещу лишеи и мъхове. Възстановени били фугите между камъните.

"Идеята на фугирането е да се предпази стената от поникване на растителност по стената, но вече има храсти, скоро и дървета ще поникнат", казва Виденов.

Оказва се, че има проблеми и с платформата за достъп на хора с увреждания, която тя не се задейства при опит за използване.

Областната администрация казва, че при проверка през февруари са били установени дефекти и следи от вандализъм. Ремонтът има гаранционен срок от 8 години, което предполага, че областните власти може да искат от фирмата изпълнител да оправи възникналите дефекти.