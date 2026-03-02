Партия с двукратно сменено име ще участва в изборите

БГНЕС Николай Попов, който се включва в демонстрации на близки на загинали на пътя, сега влиза в политиката.

Любопитни неща вече изникват около участниците в предстоящия предсрочен вот на 19 април. Централната избирателна комисия (ЦИК) е регистрирала за изборите партия, която е сменила на два пъти оригиналното си наименование. Става въпрос за бившата "Българско национално обединение" (БНО).

Партията съществува от 2014 г. под това име. Междувременно стана известна с някои от своите кандидати – например, бизнесдамата Евгения Банева през 2019 г. за евроизборите и бизнесмена Васил Божков за парламентарния вот през април 2021 г.

Партията се преименува през юли 2024 г. на "Булгари" и под това наименование се включи в изборите през октомври с.г. А през ноември 2025 г. го сменя още веднъж и вече се казва "Съпротива". С това име ЦИК регистрира партията, оглавявана от Георги Георгиев, за вота през април.

Честото ребрандиране не изглежда да дава особени резултати – на вота през 2024 г. партията получава 1727 гласа (0.071%). Това е по-малко, отколкото са необходимите подписи за регистрация за вота – 2500.

Нова коалиция

Николай Попов – баща на загиналата при пътен инцидент 12-годишна Сияна, ще се включи във вота чрез създаденото от него движение "Сияние".

Тъй като подобни граждански движения не може да се състезават на изборите, участието ще стане чрез коалиция под името "Сияние", в която ще влязат две регистрирани партии – "Волт" (бивш коалиционен партньор в ПП-ДБ, отпаднал през 2024 г. - бел.а.), ръководена от Христина Тодорова и Симеон Трулев, и "Общество за Нова България" на Маргарит Мицев.

Според Николай Попов, цитиран от БНТ , в листите на новата коалиция ще участват предимно представители на неправителствени организации. Освен неговото движение, посочва името и на сдружението "Ангели на пътя".

В помощ на Радев

ВМРО-БНД на Красимир Каракачанов – бивш военен министър в кабинета "Борисов 3", няма да участва в изборите. Вместо това партията му ще подкрепи политическия проект на бившия президент Румен Радев.

"В годините на своето президентство той имаше правилен подход по темата Македония и се позиционира като основен враг на сегашния олигархичен модел на управление", смятат Каракачанов и хората му. Затова организационният съвет на партията е взел решение да застане зад Радев.