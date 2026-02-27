Общественият съвет към ЦИК се изненада от Гюров за параваните

Странното развитие около въпроса за параваните в избирателните секции предизвика недоумение и реакция от страна на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК). Поводът за това беше, че докато преди няколко дни се очакваше най-накрая да се направи план за стандартизирани паравани, сега излиза, че служебният кабинет на Андрей Гюров смята да остави въпроса на общините – както правеха и другите правителства преди него.

Параваните от доста време са невралгична точка на изборния процес. Те са елемент от опазването на тайната на вота, когато избирателите попълват бюлетините си. През 2022 г. в Изборния кодекс беше записано, че в секциите трябва да "има паравани за гласуване и прегради за гласуване с машини", които да осигуряват тайната на гласуването. Отдавна се говори, че би трябвало параваните да са с уеднаквен дизайн, вместо всеки да ги прави както си поиска.

Преди седмица премиерът Гюров и ръководството на ЦИК проведоха среща, на която, както се разбра от последвалия брифинг, е постигнато съгласие, че параваните трябва да имат стандартен формат и да се доставят централно. Само няколко дни по-късно обаче говорителят на ЦИК Росица Матева съобщи, че комисията е получила писмо от кабинета, според което параваните са отговорност на общинските администрации. Днес ЦИК, в съответствие с писмото, прие решение, че параваните могат да се осигуряват децентрализирано, от общините, като разходите ще се покриват от план-сметката за изборните разходи.

Вчера сподели изненадата си от обрата и Общественият съвет, в който влизат неправителствени организации с опит в наблюдението на избори. От съвета упрекват Гюров, че "в унисон с "най-добрите" бюрократични практики, прехвърляте отговорността върху общините, предавайки им "горещия картоф"".

Наблюдателите напомнят, че според Изборния кодекс изпълнителната власт отговаря за материално-техническото осигуряване на изборите, и призовават премиера да натовари регионалното министерство със задачата да проучи добрите практики досега – като примери посочват Габрово и Монтана, за да се произведат подходящи паравани и за другите общини.

"Зад какъв параван ще гласува министър-председателят на настоящия служебен кабинет на предстоящите избори? Ще бъде ли свидетел българското общество на още един неизпълнен ангажимент на държавата към честния изборен процес? И ще се превърне ли неизпълнената заявка за параваните в истинския "фалстарт" на правителството по отношение на организацията на изборния процес?", питат от съвета, засега без отговор от служебния кабинет.

Мнение

Изборният наблюдател Стоил Стоилов написа във Фейсбук, че отказът на правителството да унифицира параваните поставя избирателите в неравностойно положение при опазване на тайната на гласа и позволява "на политически лица, каквито са кметовете, да решават какви "тъмни стаички" да направят и дали да улеснят заснемането на гласове, ако някой иска да го прави".