Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Общественият съвет към ЦИК се изненада от Гюров за параваните

Неизпълнената заявка на кабинета може да докара до "фалстарт" организацията на изборите, смятат от органа

Днес, 11:04
Пример за параван в секция в София на парламентарните избори през октомври 2024 г.
БГНЕС
Пример за параван в секция в София на парламентарните избори през октомври 2024 г.

Странното развитие около въпроса за параваните в избирателните секции предизвика недоумение и реакция от страна на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК). Поводът за това беше, че докато преди няколко дни се очакваше най-накрая да се направи план за стандартизирани паравани, сега излиза, че служебният кабинет на Андрей Гюров смята да остави въпроса на общините – както правеха и другите правителства преди него.

Параваните от доста време са невралгична точка на изборния процес. Те са елемент от опазването на тайната на вота, когато избирателите попълват бюлетините си. През 2022 г. в Изборния кодекс беше записано, че в секциите трябва да "има паравани за гласуване и прегради за гласуване с машини", които да осигуряват тайната на гласуването. Отдавна се говори, че би трябвало параваните да са с уеднаквен дизайн, вместо всеки да ги прави както си поиска.

Преди седмица премиерът Гюров и ръководството на ЦИК проведоха среща, на която, както се разбра от последвалия брифинг, е постигнато съгласие, че параваните трябва да имат стандартен формат и да се доставят централно. Само няколко дни по-късно обаче говорителят на ЦИК Росица Матева съобщи, че комисията е получила писмо от кабинета, според което параваните са отговорност на общинските администрации. Днес ЦИК, в съответствие с писмото, прие решение, че параваните могат да се осигуряват децентрализирано, от общините, като разходите ще се покриват от план-сметката за изборните разходи.

Вчера сподели изненадата си от обрата и Общественият съвет, в който влизат неправителствени организации с опит в наблюдението на избори. От съвета упрекват Гюров, че "в унисон с "най-добрите" бюрократични практики, прехвърляте отговорността върху общините, предавайки им "горещия картоф"".

Наблюдателите напомнят, че според Изборния кодекс изпълнителната власт отговаря за материално-техническото осигуряване на изборите, и призовават премиера да натовари регионалното министерство със задачата да проучи добрите практики досега – като примери посочват Габрово и Монтана, за да се произведат подходящи паравани и за другите общини.

"Зад какъв параван ще гласува министър-председателят на настоящия служебен кабинет на предстоящите избори? Ще бъде ли свидетел българското общество на още един неизпълнен ангажимент на държавата към честния изборен процес? И ще се превърне ли неизпълнената заявка за параваните в истинския "фалстарт" на правителството по отношение на организацията на изборния процес?", питат от съвета, засега без отговор от служебния кабинет.

Мнение

Изборният наблюдател Стоил Стоилов написа във Фейсбук, че отказът на правителството да унифицира параваните поставя избирателите в неравностойно положение при опазване на тайната на гласа и позволява "на политически лица, каквито са кметовете, да решават какви "тъмни стаички" да направят и дали да улеснят заснемането на гласове, ако някой иска да го прави".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Обществен съвет към ЦИК, парламентарни избори 2026, паравани

Още новини по темата

ЦИК и правителството се скараха за параваните на изборите
24 Февр. 2026

Започва регистрацията на партии и коалиции за изборите
24 Февр. 2026

ЦИК вдигна рязко възнагражденията за изборните комисии
22 Февр. 2026

Новият избирателен район "Чужбина" вече е факт
20 Февр. 2026

Премиерът и ЦИК въвеждат изпити за изборните комисии
20 Февр. 2026

Хронограма за изборите за народни представители на 19 април 2026 г.
19 Февр. 2026

5.4 млн. евро е заделила ЦИК за поддръжката на машинния вот
19 Февр. 2026

Разнобой в БСП провали промените в Изборния кодекс
22 Яну. 2026

ПП-ДБ заплаши Борисов и Пеевски с "юмрука на протеста"
21 Яну. 2026

С 13-часово заседание властта наложи скенерите за бюлетини
21 Яну. 2026

В НС пренаписват Изборния кодекс на нощно заседание
20 Яну. 2026

Румен Радев подаде оставка като президент

19 Яну. 2026

И ПП-ДБ ще върне мандата веднага след връчването му
10 Яну. 2026

Наблюдатели разкритикуваха работата на КС по изборното дело
18 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?