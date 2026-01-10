Медия без
И ПП-ДБ ще върне мандата веднага след връчването му

Трите партии в коалицията пишат обща програма и дават предимство на младите в листите си

"Да, България" обещава значимо представителство на младите в листите си.
"Да, България" обещава значимо представителство на младите в листите си.

Когато мандатът за съставяне на правителство ни бъде връчен от президента, ще го върнем веднага. Той ще го направи, когато реши. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев на пресконференция в Стара Загора. 

По думите на Мирчев националната цел остава въвеждането на 100 процента машинно гласуване. "Сто хиляди души бяха на площада, което означава, че обществената подкрепа за машинното гласуване е значителна. Това е най-важното, което трябва да се случи", подчерта той. Съпредседателят на партията Божидар Божанов допълни, че във връзка с купуването на гласове са поискали Борислав Сарафов да спази закона и да напусне поста главен прокурор. "Купуването на гласове става с прокурорски чадър. То по друг начин не може да стане. Докато има главен прокурор на Пеевски, той ще продължи да си купува гласове безнаказано и затова внесохме и декларация, с която Народното събрание да заяви ясна воля, че законът трябва да бъде спазен", каза още Божанов.

Вчера Бойко Борисов обяви, че ГЕРБ също ще върне неизпълнен мандата за съставяне на правителство, веднага щом бъде връчен от президента. Румен Радев ще връчи първия мандат утре в 10:00 часа.

 

ИЗБОРИ

"Да, България", "Демократи за силна България" и "Продължаваме промяната" ще се явят заедно на предстоящите извънредни парламентарни избори, и ще гарантират "значимо представителство" на младото, политически активно поколение, с цел разширяване потенциала на коалицията. Това обявиха от "Да, България" след националния съвет на партията вчера. Трите партии ще пишат заедно консолидирана управленска програма. Приоритет в нея ще бъде "реализирането на бързи и фокусирани политики в областта на правосъдието и борбата с корупцията с цел справедливост и демонтиране на корупционния модел на завладяната държава, поискано от десетки хиляди протестиращи по площадите през 2025 г.".

Сред задачите на изпълнителния съвет е да подготви и въведе интеграционни политики за етническите и религиозни общности и да гарантира тяхното политическо представителство, включително чрез включване в законодателната, изпълнителната и местната власт. Възлага се и да се извършат съществени промени в каналите и форматите на взаимодействие между политическите представители и гражданите с оглед на обществените очаквания за по-високо ниво на отчетност и контрол върху властта.

