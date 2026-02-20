Премиерът и ЦИК въвеждат изпити за изборните комисии

Служебният премиер Андрей Гюров проведе среща с членовете на Централната избирателна комисия (ЦИК) по тяхна покана, за да обсъдят вече стартиралата подготовка на предстоящите парламентарни избори. Това стана след като по-рано днес избраният от Гюров вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков подаде оставка – само ден, след като правителството положи клетва.

Гюров сподели след срещата пред медиите, че с комисията са се обединили около мнението, че членовете на секционните избирателни комисии трябва бъдат тествани след приключване на обучението им, за да е сигурно, че те са добре подготвени. Как точно ще става това, ЦИК ще обясни на по-късен етап.

Другото, за което са се разбрали, е, че ще се въведе стандартен формат на параваните в секциите и те ще се доставят централно. Така, смята премиерът, във всички секции, независимо в кое село или град, ще има едни и същи паравани, които да пазят тайната на вота и да предотвратяват нарушения. Детайли относно това също нямаше.

Гюров обясни също, че според него и ЦИК не трябва да се пренебрегват малките проблеми в малките секции, тъй като иначе тези проблеми се мултиплицират и на други места. Той не поясни какво конкретно има предвид.

По време на срещата с комисията премиерът заяви, че за момента няма по-важна задача за правителството му от провеждането на честни избори. Той разказа за разговора си тази сутрин със студентски организации, на който младите хора са откроили като приоритет връщането на доверието в институциите.

"За да има доверие в институциите, за мен най-важното е как те ще бъдат излъчени, т.е. какъв процес на демократични избори ще проведем, така че от една страна хората да имат смисъл в това да гласуват, да вярват, че техният глас ще бъде преброен правилно, оттам едно истинско представителство на гражданството в Народното събрание и съответно повишаване на доверието в институциите", обясни премиерът. И обеща на ЦИК, че може да разчита на пълното му съдействие.