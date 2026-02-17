Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гюров ще съобщи утре министрите си

Президентът Илияна Йотова го очаква в 12 часа на "Дондуков" 2

17 Февр. 2026Обновена
БГНЕС архив

Президентът Илияна Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Това означава, че претендентът е готов да обяви предложението си за министри. Срещата им ще се проведе от 12 часа на "Дондуков" 2.

Гюров, който е подуправител на БНБ, беше избран от Йотова да оглави служебното правителство. Тя имаше право да определи премиера сред 10 имена на висши държавни служители. Държавният глава обясни, че се е спряла на Гюров, защото единствено той, сред всички възможни кандидати, подава оставка от публичния пост, който заема.

Йотова поиска от бъдещия премиер да предложи политически безпристрастен кабинет и да носи отговорност за него. Тя предупреди, че може да не се съгласи с предложението му, ако види в списъка с министри хора, които не са подходящи за това.

Самият Гюров спомена, че планира да избере за вътрешен министър човек от системата на МВР. По отношение на правосъдието каза, че очаква министърът му да се захване с избора на нов временен главен прокурор, тъй като сегашният - Борислав Сарафов, е "е узурпирал офиса на главния прокурор", както се изрази Гюров.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Илияна Йотова, Андрей Гюров, служебно правителство

Още новини по темата

Ключовият досега Копринков не е в екипа на Йотова
12 Февр. 2026

Йотова обяви свои условия за приемлив състав на кабинет
12 Февр. 2026

Гюров ще поиска мерки срещу "узурпатора на прокуратурата"
12 Февр. 2026

Парламентът се захваща отново с гласуването в чужбина
11 Февр. 2026

Илияна Йотова избра Андрей Гюров за премиер
11 Февр. 2026

Партиите оставиха на Йотова отговорността за служебен премиер
10 Февр. 2026

Борисов поиска Йотова незабавно да назначи служебен премиер
06 Февр. 2026

Йотова ще насрочи изборите след Великден
04 Февр. 2026

ГЕРБ предлага нов председател на НС като опция за премиер
03 Февр. 2026

Йотова започва консултациите за служебен премиер с ГЕРБ и ПП-ДБ
02 Февр. 2026

БСП ще издигне Илияна Йотова на изборите за президент

02 Февр. 2026

Президент Йотова почва във вторник консултации с партиите
01 Февр. 2026

Петима казаха "да" за служебен премиер
30 Яну. 2026

Мария Филипова също е готова за премиер
29 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?