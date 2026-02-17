Гюров ще съобщи утре министрите си

Президентът Илияна Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Това означава, че претендентът е готов да обяви предложението си за министри. Срещата им ще се проведе от 12 часа на "Дондуков" 2.

Гюров, който е подуправител на БНБ, беше избран от Йотова да оглави служебното правителство. Тя имаше право да определи премиера сред 10 имена на висши държавни служители. Държавният глава обясни, че се е спряла на Гюров, защото единствено той, сред всички възможни кандидати, подава оставка от публичния пост, който заема.

Йотова поиска от бъдещия премиер да предложи политически безпристрастен кабинет и да носи отговорност за него. Тя предупреди, че може да не се съгласи с предложението му, ако види в списъка с министри хора, които не са подходящи за това.

Самият Гюров спомена, че планира да избере за вътрешен министър човек от системата на МВР. По отношение на правосъдието каза, че очаква министърът му да се захване с избора на нов временен главен прокурор, тъй като сегашният - Борислав Сарафов, е "е узурпирал офиса на главния прокурор", както се изрази Гюров.