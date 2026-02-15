Българският офис на Кьовеши не успя с дело за 1,92 млн. евро

Булфото През декември Лаура Кьовеши беше в България, за да открие новия офис на европейската прокуратура в страната.

Българският офис на ръководената от Лаура Кьовеши европейска прокуратура за втори път не успя да докаже опит за измама, включваща проект за 1,92 млн. евро, предназначени за развиващите се страни в Африка и по-конкретно Конго. Това се вижда от електронното деловодство на Софийския градски съд, който гледа за втори път казуса. Причината - Софийският апелативен съд като втора инстанция отмени оправдателната присъда, четена от Софийския градски съд, и е върна процеса за ново гледане там, но на друг съдебен състав.

През 2024 г. европейската прокуратура съобщи за внесен обвинителен акт срещу управителка на "Екселор холдинг груп" ЕООД заради опит за измама с проект за подкрепа на предприемачи в Африка, финансиран от ЕС. Тя е обвинена, че е предоставила невярна информация, за да получи средства за проект, финансиран от Европейския фонд за развитие, насочен към подпомагане на развиващите се страни в Африка, Карибите и Тихоокеанските страни.

Фактите датират от 2021 г., когато Министерството на планирането, статистиката и регионалната интеграция на Република Конго отправя покана за търг за закупуване на оборудване, предназначено да подпомага и обучава предприемачи при отглеждане на царевица, хранително-вкусовата промишленост, дървообработването. Финансовата подкрепа за оборудването идва от Делегацията на Европейския съюз в страната. Идеята била да се осигурят трактори, сеялки, устройства за поливане, системи за компостиране, инкубатори за яйца и т.н. Според изискванията на обществената поръчка оборудването трябва да произхожда от държава членка или територия, разрешена от програмата.

За да изпълни изискванията на проекта, въпросната управителка подава оферта, в която декларира, че по-голямата част от оборудването е с произход от България. Според разследването обаче това не е така, разказва прокуратурата. Част от артикулите са с произход от Китай, а в някои случаи производителите не съществуват. Офертата на българската компания е била отхвърлена след констатираните нередности.

През юни 2025 г. градският съд оправда подсъдимата. Прокуратурата протестира и така делото стига до апелативния съд. Той прие, че долната инстанция не е мотивирала част от изводите си и върна делото за ново гледане. И след него обаче резултатът е същият - оправдателна присъда. Този път е четена от съдията Тони Гетов и може да се атакува пред горната инстанция.

И ОЩЕ ЕДНО ДЕЛО

Междувременно за втори път съдът е върнал на евпрокуратурата делото за тролеите във Враца, водено от дeлeгиpaния пpoĸypop Димитъp Бeличeв, който в момента е един от тримата класирани, борещи се за място в колегиума на европейската прокуратурата в Люксембург.

С внесения в съда обвинителен акт се твърди, че в периода от 20 януари 2020 г. до 29 юли 2020 г., във Враца управляващият и представляващ "Авто Инженеринг Холдинг Груп" ЕООД представил неверни сведения, за да получи фирмата 9 087 300 лв., част от които от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Cтaвa дyмa зa пoĸyпĸa нa дeвeт тpoлeйбyca, финaнcиpaнa c eвpocpeдcтвa, чиитo пoлyчaтeли ca oбщинaтa във Bpaцa и oбщинcĸaтa фиpмa зa гpaдcĸи тpaнcпopт. Cпopeд oбщecтвeнaтa пopъчĸa въпpocнитe тpoлeйбycи e тpябвaлo дa бъдaт дocтaвeни oт пoлcĸa фиpмa, нo прокуратурата cъбpaлa дoĸaзaтeлcтвa, чe пpeвoзнитe cpeдcтвa ca ocигypeни oт дъpжaвнo дpyжecтвo oт Бeлapyc, пocтaвeнo пo-ĸъcнo пoд caнĸциитe нa EC зapaди пoдĸpeпa зa вoйнaтa нa Pycия cpeщy Уĸpaйнa.

Софийският апелативен съд приема, че и в повторно внесения обвинителен акт не са посочени ясно и безпротиворечиво всички фактически твърдения, позволяващи адекватна защита на подсъдимия. Освен това съдът не може да прецени дали деянието е съставомерно или не и изобщо налице ли са твърдения за извършено престъпление. Това определение е окончателно.