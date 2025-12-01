Европрокуратурата прати Портних на съд за измама с пристанище

Бившият кмет на Варна от ГЕРБ Иван Портних отива на съд по дело на европейската прокуратура. Това съобщиха от централата на ръководената от Лаура Кьовеши институция. Българският офис на европрокуратурата днес е внесла обвинителния акт срещу него, срещу бивш областен управител на Варна, както и срещу двама служители от Изпълнителна агенция "Морска администрация". Те са подведени под отговорност за измама, свързана с "реконструкция" на несъществуващо рибарско пристанище.

Според прокуратурата те са изготвили неистински официални документи и са предоставили невярна информация, за да получат неправомерно 3,4 млн. евро европейски и национални средства за проект за подобряване на инфраструктурата на рибарско пристанище в покрайнините на Варна. Когато общината е кандидатствала обаче такова пристанище изобщо не е съществувало.

Според доказателствата поземлените имоти, описани в проекта като съществуващо пристанище, всъщност са били вписани в кадастралната карта на Варна като скали, пясък и други видове постройки. Разследването показва, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове единствено с цел мястото да бъде регистрирано като действащо пристанище. С помощта на служители от "Морска администрация" тези имоти впоследствие са били регистрирани като порт.

Щетите за бюджета на ЕС се оценяват на приблизително 2,8 млн. евро, а допълнителните щети за националния бюджет - на 675 475 евро.

Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият областен управител са заплашени от две до осем години лишаване от свобода. Останалите обвиняеми могат да получат до пет години затвор.

Случаят първоначално е бил докладван на Европейската прокуратура от Европейската служба за борба с измамите след съмнения за сериозни нередности и измама. ОЛАФ е оказала съдействие на разследването. Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) в София е провела допълнителни следствени действия, се казва още в съобщението от Люксембург.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Пристанище "Карантината" бе открито в началото на 2021 г. Инвестицията е за около 14 млн. лв. без ДДС, към 8 млн. лв. от които европейско финансиране. Но проблемът не е само затлачването на входа веднага след строежа, поради което дълго стоя неизползваемо. Има пратени сигнали до Европейската служба за борба с измамите, че преди това там въобще не е имало рибарско пристанище - "измислено е", за да може да се кандидатства по европрограмата, която е за реконструкция на съществуваща инфраструктура. Документално нещата около пристанището (съществуващо или не) се развиват около 2016-а - година преди кандидатстването с проект. Екшън имаше и непосредствено преди местните избори - Портних каза, че европейското разследване е политическа манипулация, защото като експерт по случая е привлечен местен активист от опонента ДБ.

„Отсега предполагам какви ще са следващите действия – спешно и срочно повдигане на обвинения, а може би и арест, непосредствено преди местните избори. Видно е, че имат огромен страх и не им излиза социологията, виждате какъв инструментариум, какъв груб инструментариум и евтин сценарий се реализират“, заяви Иван Портних през септември 2023 г., но обвинение му е повдигнато година по-късно.