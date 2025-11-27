Управляващите ще намалят бонусите, но друг път

Управляващите намират за важна темата за излезлите от контрол бонуси в държавната администрация, но за промени говорят само в бъдеще време. Това е впечатлението след вчерашното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което беше обсъден законопроект на Божидар Божанов от ДБ за промени в Кодекса на труда. Промените, за които "Сега" писа при публикуването им, предвиждат доста по-ниски тавани за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от сегашните.

Според проекта максимумът на бонусите ще е между една брутна и една основна месечна заплата годишно според администрацията. Сега в различни ведомства се дават невероятни суми за "постигнати" резултати, въпреки че в оценяването на служителите от години има огромна девалвация на оценките и всички са отличници - проблем, изтъкван от самите управляващи в ежегодните доклади за състоянието на администрацията. Някои бонуси са толкова големи, че надхвърлят многократно годишния доход на средностатистическия работещ, както стана ясно от данни, изнесени от Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Мартин Димитров на база получени справки от ведомствата.

Вчера на тристранката имаше окуражителни сигнали от вицепремиера Томислав Дончев и социалния министър Борислав Гуцанов, без особена яснота дали управляващите смятат да се заемат с този огромен проблем. „Всяко едно предложение, дори и да не стигне до резултат, води до промяна, води до вибрации, води до нови сюжети. Усилието на господин Божанов има смисъл, защото повдига важна тема за възнагражденията в държавната администрация“, заяви витиевато Дончев. Гуцанов пък допълни, че законопроектът е пример за добри намерения, които не намират добра реализация. Той заяви, че няма как да бъде подкрепен в сегашния му вид, тъй като води до правен абсурд. Все пак сме готови да обсъдим законодателна инициатива, която да осигури ограничаване на високите заплащания, посочи той, цитиран от БТА.

Божидар Божанов отбеляза, че целта е да се въведе механизъм за допълнителни възнаграждения, свързани с постигнати резултати в администрацията. „Това е важно за мотивацията на служителите и прозрачността на системата. Трябва да се направят съществени стъпки в тази посока“, заяви той.

Представителят на Комисията по трудово законодателство Кирил Желязков изрази принципна подкрепа за законопроекта. По думите му той е добро начало за поставяне на нормативна рамка за формиране и изплащане на допълнителни възнаграждения. Желязков посочи, че въпреки че систематичното му място може би не е тук, законопроектът предлага прозрачност и справедливост при определянето на бонусите.

Мария Минчева от БСК подкрепи инициативата, като отбеляза необходимостта от справедливо разпределение на допълнителните възнаграждения в държавната администрация. Тя посочи, че е време да се обърне внимание на дисбалансите в обществения сектор, не само на ръководните кадри, но и на активно работещите служители.

Наталия Стефанова от БТПП също подкрепи законопроекта. По думите ѝ регламентирането на разумни граници на допълнителните възнаграждения ще осигури прозрачност и отчетност при разходването на публични средства и ще ограничи лошите практики, свързани с необосновано високи бонуси.

Синдикатите обаче се обявиха срещу такива ограничения.